LIVE Inter-Fiorentina, Coppa Italia calcio in DIRETTA: si decide l’ultima semifinalista

Orario, probabili formazioni e come vedere Inter-Fiorentina

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Fiorentina partita degli quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, chi vince troverà il Napoli che ha già passato il turno, Conte vuole la semifinale mentre i viola sognano la vittoria a San Siro.

La Fiorentina viene in campionato dal pareggio in casa contro il Genoa per 0-0 mentre in Coppa Italia ha passato brillantemente il turno battendo agli ottavi di finale l’Atalanta di Gasperini per 2-1, ora affronta i nerazzurri in una dura prova per i viola che saranno senza Pezzella squalificato. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Dragowski, in difesa il trio difensivo sarà composto da Milenkovic, Ceccherini e Caceres, in caso di passaggio alla difesa a quattro andrà fuori l’ex Crotone. Esterni di centrocampo Dalbert a sinistra e Lirola a destra, nonostante Sottil spinga per giocare. Centrocampo con il ristabilito Castrovilli insieme a due tra Benassi, Pulgar e Badelj. In attacco in caso di 3-5-2 ci saranno due tra Chiesa, Cutrone e Vlahovic mentre in caso di tridente giocheranno tutti e tre i giocatori offensivi.

L’Inter proviene dal pareggio in campionato contro il Cagliari per 1-1 ad opera dell’ex di turno Nainggolan, in Coppa Italia la vittoria era stata negli ottavi di finale contro lo stesso Cagliari, ora si trova ad affrontare la squadra viola per arrivare all’agognata semifinale. In porta andrà Handanovic mentre in difesa ci saranno De Vrij, Ranocchia e Bastoni a formare il trio di centrali difensivi anche se Godin resta in corsa per un posto. Esterni Candreva e D’Ambrosio, mediana con Borja Valero, Barella e Sensi, anche se restano in corsa per un posto da titolare Moses e Young. Attacco con Lautaro Martinez e Sanchez titolari, dalla panchina Lukaku e il giovane Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

