LIVE Inter-Fiorentina 2-1, Coppa Italia calcio in DIRETTA: Candreva e Barella fanno volare i nerazzurri in semifinale. Pagelle e highlights

22.47 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.45 Pagelle:

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Godin 6, Ranocchia 6, Bastoni 6; Candreva 7 (74′ Moses 6), Vecino 6.5, Barella 8, Young 7; Sanchez 5.5 (66′ Eriksen 6); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 5.5 (88′ Esposito s.v.). All. Conte 6.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 5; Milenkovic 5, Ceccherini 5, Caceres 6.5; Lirola 6 (85′ Ghezzal s.v.), Benassi 5.5, Badelj 5 (56′ Cutrone 5), Pulgar 6, Dalbert 6.5; Vlahovic 6, Chiesa 6 (80′ Sottil 6). All. Iachini 5.

22.42 L’Inter dopo un primo tempo equilibrato entra nel secondo tempo con maggior convinzione trovando la rete del definitivo 2-1 con Barella da fuori area, si segnalano due debutti quello di Moses e del più atteso Eriksen, l’Inter troverà in semifinale il Napoli di Gattuso.

93′ Fine della partita, Inter-Fiorentina 2-1.

92′ Tiro di Ghezzal dalla sinistra ma non inquadra la porta.

91′ Ci saranno tre minuti di recupero.

90′ Fuori Lukaku e dentro Esposito per l’Inter.

88′ Fuori Lirola e dentro Ghezzal per la Fiorentina.

86′ Ci prova Sottil da fuori area, parato da Handanovic.

84′ Eriksen per Lautaro che segna ma l’argentino è in posizione irregolare.

82′ Possesso palla per l’Inter, Fiorentina stanca.

80′ Fuori Chiesa e dentro Sottil per la Fiorentina.

78′ Sinistro di Eriksen che si spegne debolmente nelle mani di Terracciano.

76′ Eriksen si abbassa nella posizione di mezzala, ricostituendo il 3-5-2.

74′ Fuori Candreva e dentro Moses per l’Inter.

72′ Fiorentina che non riesce a reagire, dopo la botta subita dalla rete di Barella.

70′ Gooooooooooooooooooooooool, Barellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, clamorosa rete di Barella che da fuori area al volo trova il secondo palo a portiere battuto, Inter-Fiorentina 2-1.

69′ Fuori Sanchez e dentro Eriksen per l’Inter.

67′ Clamorosa occasione per Vlahovic che servito da Chiesa davanti ad Handanovic si fa ipnotizzare dal portiere.

65′ Fiorentina che prova a tenere la difesa alta per impedire di essere schiacciata dall’Inter.

63′ Goooooooooooooooooooooooooool, Caceressssssssssssssssssssssssss, l’ex juventino stacca di testa dopo un corner dalla destra schiacciando in rete il pallone, Inter-Fiorentina 1-1.

61′ Chiesa a rimorchio per Lirola che a botta sicura viene deviato il suo tiro.

59′ Vola Terracciano a respingere un colpo di testa ravvicinato da parte di Vecino.

57′ Fuori Badelj e dentro Cutrone per la Fiorentina.

55′ Lautaro Martinez ci provo al volo da fuori area, pallone vicino al primo palo.

53′ Colpo di testa di Bastoni che va vicino al secondo palo dopo un corner di Barella.

51′ Fiorentina che non riesce a costruire come nel primo tempo, si scalda Cutrone.

49′ Lautaro ci prova dalla sinistra e prende l’esterno della rete dopo aver superato il diretto avversario.

47′ Lautaro dentro l’area di rigore mette la palla a rimorchio, ma non c’è nessuno.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Partita che viene sbloccata nel finale di primo tempo, attraverso una azione confusa dentro l’area di rigore viola che fino a quel momento non aveva assolutamente demeritato.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Inter-Fiorentina 1-0.

43′ Gooooooooooooooooooooooool, Candrevaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, in una azione confusa dentro l’area di rigore Ceccherini scivola e Candreva mette in rete, Inter-Fiorentina 1-0.

41′ Rischia il giallo per Godin che commette un brutto fallo su Badelj.

39′ Young va sul fondo e crossa con il sinistro, pallone che finisce troppo lontano dalla portata dei compagni.

37′ Sanchez in difficoltà nella posizione di trequartista, ben marcato da Badelj.

35′ Cross di Candreva per Lautaro ma Ceccherini anticipa molto bene il forte attaccante argentino.

33′ Massimo pressing dell’Inter che prova a portare più uomini possibili dentro l’area di rigore.

31′ Fallo di Vecino in un tentativo di sfondamento centrale.

29′ Vecino ci prova anche lui dalla distanza, ma il tiro finisce debolmente sulle mani di Terracciano.

27′ Tiro da fuori di Barella che finisce oltre la traversa.

25′ Possesso palla per la Fiorentina che sta giocando molto bene.

23′ Dalbert prova a lanciare Benassi ma Handanovic capisce l’intenzione del brasiliano e anticipa la mezzala viola.

21′ Young lancia Lukaku sulla sinistra, ma il pallone è troppo forte e finisce fuori.

19′ Caceres anticipa con qualche difficoltà Lautaro Martinez.

17′ Ranocchia anticipa Chiesa lanciato sulla fascia sinistra.

15′ Pulgar in fase di non possesso va ad attaccare la prima costruzione dell’Inter, creando parecchi problemi in fase di inizio manovra.

13′ Tiro da fuori area da parte di Godin, completamente sballato il tentativo.

11′ Fiorentina veramente ben messa in campo, Inter che non riesce a trovare spazio.

9′ Sanchez arriva al colpo di testa su Dalbert dopo un cross dalla destra, pallone fuori di poco.

7′ Tiro a giro di Chiesa che non trova la porta da buona posizione.

5′ Tiro di Lirola a seguito di un calcio di punizione battuto corto, palla vicina al secondo palo.

3′ Sanchez lavora come trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

1′ Inizia la partita!

20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.40 Sono cinque i confronti tra Inter e Fiorentina in casa dei nerazzurri in Coppa Italia: due vittorie interne, un pareggio e due successi esterni.

20.37 L’Inter occupa il 2° posto in campionato a -3 dalla Juventus capolista, tuttavia la squadra di Conte ha pareggiato per 1-1 le ultime tre gare contro Atalanta, Lecce e Cagliari.

20.34 Ecco il riscaldamento della Fiorentina:

20.31 Fiorentina in salute dall’avvento in panchina di Iachini, allenatore che dal suo impatto nel 2020 non ha mai perso: tre vittorie e due pareggi tra campionato e Coppa, rendimento che in Serie A vale il provvisorio 13° posto a quota 25 punti.

20.28 Ottime le notizie in casa viola legate a Gaetano Castrovilli, talentuoso centrocampista che aveva abbandonato Fiorentina-Genoa a causa di un malore.

20.25 Sono 11 le reti messe a segno dall’Inter nelle ultime tre partite di Coppa Italia: una in meno di quante i nerazzurri ne avevano realizzate nelle precedenti nove nella competizione.

20.22 I viola hanno tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare in tutte le competizioni: tante volte quante nelle precedenti 16.

20.19 Fiorentina (40%) e Inter (29%) sono le due formazioni che hanno registrato la percentuale realizzativa più alta nel corso degli ottavi di finale di questa Coppa Italia.

20.16 Ecco le immagini dal social dell’Inter:

20.13 Dopo la doppietta all’esordio nella competizione, Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore dell’Inter a segnare più di due reti in un’edizione di Coppa Italia da Marcelo Brozovic (tre marcature nella Coppa Italia 2015/16) e prima di lui Samuel Eto’o (cinque nel 2010/11).

20.10 Lukaku e Lautaro Martinez sono due dei 5 giocatori della Serie A che sono riusciti a segnare almeno 15 reti in stagione in tutte le competizioni.

20.07 Borja Valero ha giocato 212 partite con la maglia della Fiorentina, realizzando 17 gol (tutte le competizioni); il centrocampista spagnolo è andato a segno nella sua ultima sfida contro i viola (nel dicembre 2019 in Serie A). Tra gli ex della sfida anche Matias Vecino e Cristiano Biraghi che a Firenze ha collezionato 75 presenze e 2 gol.

20.04 Marco Benassi (13 presenze e un gol) e Dalbert (26 gettoni e una rete, proprio in Coppa Italia) hanno entrambi un passato in nerazzurro.

20.01 In Coppa Italia, Cutrone ha una media di una rete ogni 85 minuti giocati (cinque marcature in nove presenze nella competizione).

19.58 Prima sfida di Coppa Italia tra gli allenatori Conte e Iachini e contro la rispettiva avversaria di giornata. In Serie A è uno il precedente tra i due tecnici a favore dell’attuale allenatore nerazzurro.

19.55 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini

19.52 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Fiorentina match dei quarti di finale di Coppa Italia.

Orario, probabili formazioni e come vedere Inter-Fiorentina

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Fiorentina partita degli quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, chi vince troverà il Napoli che ha già passato il turno, Conte vuole la semifinale mentre i viola sognano la vittoria a San Siro.

La Fiorentina viene in campionato dal pareggio in casa contro il Genoa per 0-0 mentre in Coppa Italia ha passato brillantemente il turno battendo agli ottavi di finale l’Atalanta di Gasperini per 2-1, ora affronta i nerazzurri in una dura prova per i viola che saranno senza Pezzella squalificato. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Dragowski, in difesa il trio difensivo sarà composto da Milenkovic, Ceccherini e Caceres, in caso di passaggio alla difesa a quattro andrà fuori l’ex Crotone. Esterni di centrocampo Dalbert a sinistra e Lirola a destra, nonostante Sottil spinga per giocare. Centrocampo con il ristabilito Castrovilli insieme a due tra Benassi, Pulgar e Badelj. In attacco in caso di 3-5-2 ci saranno due tra Chiesa, Cutrone e Vlahovic mentre in caso di tridente giocheranno tutti e tre i giocatori offensivi.

L’Inter proviene dal pareggio in campionato contro il Cagliari per 1-1 ad opera dell’ex di turno Nainggolan, in Coppa Italia la vittoria era stata negli ottavi di finale contro lo stesso Cagliari, ora si trova ad affrontare la squadra viola per arrivare all’agognata semifinale. In porta andrà Handanovic mentre in difesa ci saranno De Vrij, Ranocchia e Bastoni a formare il trio di centrali difensivi anche se Godin resta in corsa per un posto. Esterni Candreva e D’Ambrosio, mediana con Borja Valero, Barella e Sensi, anche se restano in corsa per un posto da titolare Moses e Young. Attacco con Lautaro Martinez e Sanchez titolari, dalla panchina Lukaku e il giovane Esposito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

