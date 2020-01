Volley femminile, Coppa Italia 2020: Conegliano, Busto, Scandicci e Monza volano alla Final Four. Novara eliminata

Questa sera si sono disputati i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, si sono così definiti gli accoppiamenti per la Final Four che andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio nel weekend del 1-2 febbraio: Conegliano-Scandicci e Busto Arsizio-Monza.

Conegliano ha surclassato Chieri con un rapidissimo 3-0, le Campionesse d’Italia non hanno avuto alcun problema contro le piemontesi grazie soprattutto alle prestazioni straripanti dell’opposto Paola Egonu (16 punti) e della centrale Robin De Kruijf (12, 6 muri). Busto Arsizio potrà giocare gli atti conclusivi di fronte al proprio pubblico, le Farfalle si sono sbarazzate di Firenze con un perentorio 3-0, propiziato dall’opposto Karsta Lowe (17 punti) e dalla regia di Alessia Orro che ha mandato in doppia cifra anche Haleigh Washington (12, 4 muri) mentre non c’è stato l’atteso debutto di Francesca Piccinini.

Il match tra Scandicci e Casalmaggiore doveva essere il più combattuto della serata e invece si è risolto con un netto 3-0 in favore delle toscane trascinate dalla palleggiatrice Ofelia Malinov, dai martelli Elena Pietrini (14 punti) e Samantha Bricio (11) mentre alle lombarde non sono bastate Danielle Cuttino (13) e Caterina Bosetti (12). Monza è riuscita nell’impresa di eliminare Novara, le detentrici del trofeo sono state sconfitte in casa per 3-1 dopo aver vinto il primo set: le brianzole, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono riuscite a espugnare il PalaIgor grazie a una prova corale di squadra con Kathryn Plummer (15 punti), Flo Meijners (14) e Laura Heyrman (13) mentre alle piemontesi non sono bastate Jovana Brakocevic (12) e Megan Courtney (10). Di seguito tutti i risultati dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile e gli accoppiamenti per le semifinali.

RISULTATI QUARTI DI FINALE VOLLEY FEMMINILE:

Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-21; 25-12; 25-14)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-13; 25-16; 25-18)

Savino Del Bene Scandicci vs ÈPiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-17; 25-22; 25-18)

Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Monza 1-3 (25-12; 18-25; 21-25; 20-25)

TABELLONE SEMIFINALI VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano-Scandicci

Busto Arsizio-Monza

Foto LPS/Flavio Pavanello