VIDEO Inter-Fiorentina 2-1 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Decisivo il gol di Barella

Nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio l’Inter elimina la Fiorentina per 2-1 grazie alle reti di Candreva al 44′ e Barella al 67′, mentre il momentaneo pari era stato di Caceres al 60′. L’Inter affronterà in semifinale il Napoli, giocando in casa la gara d’andata ed in trasferta il match di ritorno.

HIGHLIGHTS INTER-FIORENTINA 2-1

IL GOL DEL VANTAGGIO DI CANDREVA

🏆| Copa Italia

GOOOL DA INTER 🏟Inter 1 x 0 Fiorentina ⚽️Antonio Candreva (44’)

🅰️Lautaro Martinez pic.twitter.com/LgRJaxCtTl — QUE FINTA! (@QFinta1) January 29, 2020

IL PAREGGIO DI CACERES

🏆| Copa Italia

FIORENTINA EMPATA 🏟Inter 1 x 1 Fiorentina ⚽️Martin Caceres

🅰️Erick Pulgar pic.twitter.com/OIvAUOBPki — QUE FINTA! (@QFinta1) January 29, 2020

IL GOL VITTORIA DI BARELLA

🏆| Copa Italia

GOLAAAÇO DA INTER 🏟Inter 2 x 1 Fiorentina ⚽️Nicolo Barella pic.twitter.com/yUNADYIXYS — QUE FINTA! (@QFinta1) January 29, 2020

Foto: LaPresse