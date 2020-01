LIVE Inter-Cagliari 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si parte a San Siro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.26 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

12.23 Tra pochi minuti l’ingresso in campo delle due squadre.

12.20 Il ritorno di Cragno da titolare nel Cagliari:

12.17 L’ultimo pareggio in Serie A tra Inter e Cagliari risale al febbraio 2014: da allora sei successi nerazzurri e tre per i sardi.

12.14 L’Inter ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell’aprile 2013 – in media per i nerazzurri due reti a partita nel parziale.

12.11 L’Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide al Meazza contro il Cagliari in Serie A: non ha mai ottenuto tre clean sheet interni di fila contro i sardi.

12.08 Il Cagliari ha perso tutte le ultime 13 partite di Serie A contro squadre nelle prime due posizioni della classifica a inizio giornata, subendo una media di 2.5 reti per incontro.

12.05 L’Inter è la squadra più letale nella prima mezz’ora di partita in questa Serie A (15 reti) – nello stesso periodo di gioco tuttavia il Cagliari ha incassato solo quattro reti, nessuna squadra ne conta meno.

12.02 Inter e Cagliari sono le due squadre di questa Serie A che hanno segnato più gol di testa (otto ciascuna): in particolare entrambe le formazioni hanno trovato la rete con questo fondamentale nell’ultimo turno di campionato.

11.59 Rolando Maran ha sempre perso contro due allenatori, tra quelli affrontati più di due volte in Serie A: uno è l’attuale tecnico dell’Inter Antonio Conte, l’altro è Davide Nicola (quattro sconfitte con entrambi).

11.56 Immagini dallo spogliatoio dell’Inter:

11.53 Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A (tre gol in tre sfide): la prima rete dell’attaccante dell’Inter è arrivata proprio contro i sardi a San Siro, nel settembre 2018.

11.50 13 gol per João Pedro in questa Serie A, più di quelli realizzati in totale dal brasiliano del Cagliari nei precedenti due campionati (12) – tre le sue reti di testa, nessuno ha fatto meglio nella Serie A in corso.

11.47 L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (cinque reti): il centrocampista del Cagliari ha disputato 29 partite nello scorso campionato con i nerazzurri prendendo parte attiva a nove reti (sei gol, tre assist).

11.44 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

11.41 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Cagliari partita della Serie A Tim 2019/2020..

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Cagliari match della Serie A Tim 2019-20, l’Inter deve vincere assolutamente per rimanere in scia della capolista bianconera mentre il Cagliari deve ritrovare la vittoria perduta da tempo.

L’Inter proviene dal brutto pareggio contro il Lecce per 1-1 con reti di Bastoni (prima rete stagionale) e Mancosu, oltre al problema occorso a Brozovic che lo terrà fuori per questa partita, Antonio Conte potrebbe lanciare dal primo minuto uno dei suoi due nuovi acquisti. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Handanovic, in difesa De Vrij, Bastoni e Skriniar costituiranno il trio difensivo, Godin sempre più indietro nelle gerarchie. Esterni di centrocampo a tutta fascia saranno il nuovo acquisto Ashley Young a destra e Biraghi a sinistra, l’altro nuovo acquisto Moses va in panchina. Mediana con Borja Valero regista coadiuvato dalle mezzali che saranno Barella e Sensi, panchina per Gagliardini. Attacco come sempre confermato con Lautaro Martinez e Lukaku, Sanchez ed Esposito dalla panchina.

Il Cagliari che non riesce a vincere e deve affrontare parecchi problemi sia di rosa (con infortuni) e di forma di alcuni giocatori non al top della condizione, Maran conosce bene l’Inter avendola affrontata in Coppa Italia nelle precedenti settimane e proverà far tesoro dell’esperienza per offrire una prestazione ottimale. In porta andrà Cragno finalmente ristabilito e confermato in conferenza stampa dal mister sardo, centrali di difesa saranno i soli disponibili Walukiewicz e Klavan. I terzini saranno Faragò a destra e Luca Pellegrini a sinistra, in panchina Lykogiannis e Mattiello. Mediana con il regista Cigarini supportato da Nandez e uno tra Castro e Ionita che sostituiranno l’infortunato Rog. Trequarti con l’ex di turno Nainggolan e l’attacco con il capocannoniere della squadra Joao Pedro e Simeone, in panchina Birsa e il giovane Gagliano autore di 10 reti in 15 partite in primavera. Non disponibili Cerri e Ragatzu.

