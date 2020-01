LIVE Federer-Krajinovic 6-1 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: subito break dello svizzero nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-30 Accelerazione di rovescio incrociato dello svizzero, il serbo non riesce a contenere.

15-15 Il serbo prende il controllo del campo e chiude con lo smash che Federer non può rispedire al mittente.

0-15 Krajinovic attacca timidamente, Federer lo trapassa con il passante di dritto.

GAME FEDERER (6-1 3-1) – Ancora ace per lo svizzero, il quinto della sua partita.

40-15 Ace Federer.

30-15 Accelerazione di rovescio dello svizzero, Krajinovic non riesce a tenere la palla in campo.

15-15 Sale a rete incautamente Federer, stavolta il passante del serbo va a segno.

15-0 Krajinovic arriva sulla palla corta di Federer ma non riesce a tenere in campo il passante incrociato.

GAME KRAJINOVIC (6-1 2-1) – Serve & volley ben giocato dal serbo, che conquista il primo game del secondo set.

40-0 In rete l’accelerazione di rovescio di Federer.

30-0 Ace, il terzo del match per il serbo.

15-0 Prima vincente per Krajinovic.

GAME FEDERER (6-1 2-0) – Federer chiude con l’ace, inutile il falco chiamato dal serbo.

40-15 Buona qui la risposta di Krajinovic.

40-0 Si diverte Federer, che chiude il punto con una pregevole volée smorzata.

30-0 Servizio e rovescio, Krajinovic immobile.

15-0 Prima vincente per Re Roger.

BREAK FEDERER (6-1 1-0) – Accelerazione di dritto per Federer, che comincia forte anche il secondo set.

30-40 Krajinovic sale a rete ma si ritrova la palla tra i piedi e non riesce ad addomesticarla. Subito palla break per Federer.

30-30 Il serbo serve bene e chiude con la volée sotto rete.

15-30 Ace Krajinovic.

0-30 Federer va troppo veloce per il serbo.

0-15 Krajinovic comincia il secondo set con un errore di dritto.

INIZIO SECONDO SET

SET FEDERER (6-1) – Re Roger in forma smagliante in questo primo set, archiviato in soli 21 minuti di gioco.

40-0 Federer chiude con uno schiaffo in controbalzo. Tre SET POINT per lo svizzero.

30-0 Si apre il campo Federer, tutto troppo facile per lui.

15-0 Prima vincente per lo svizzero.

GAME KRAJINOVIC (5-1) – Il serbo muove finalmente il punteggio.

40-0 Errore di dritto per Federer.

30-0 Qui gioca bene il punto Krajinovic che chiude salendo a rete.

15-0 Federer stecca con il dritto.

GAME FEDERER (5-0) – Servizio e dritto per Re Roger, davvero impeccabile fin qui.

40-30 Krajinovic non riesce a tenere la palla in campo con il dritto di contenimento.

30-30 Ancora bene in risposta il serbo, che chiude con un tocco al volo comodo comodo.

30-15 Dritto in controtempo dello svizzero, che sta giocando davvero benissimo.

15-15 Risposta notevole di Krajinovic, sorpreso Federer.

15-0 Ace Federer.

BREAK FEDERER (4-0) – Benissimo Re Roger, che chiude ancora con il dritto verso destra.

40-A Non passa il dritto del serbo. Palla break per lo svizzero.

40-40 Dritto vincente dal centro per Re Roger.

40-30 Il serbo spinge ancora con il dritto, Federer non riesce a contenere.

30-30 Lungo il rovescio di Krajinovic.

30-15 Rovescio vincente del serbo.

15-15 Errore di dritto anche per Federer.

0-15 Il dritto di Krajinovic non oltrepassa la rete.

GAME FEDERER (3-0) – La palla corta dello svizzero sorprende Krajinovic. Partenza forte di Federer.

40-30 Il serbo si ferma perché aveva visto fuori la battuta di Federer, ma il challenge lo contraddice: uno spicchio dia palla ha toccato la linea.

30-30 Krajinovic a segno con un pregevole dritto dal centro del campo.

30-15 Ace Federer.

15-15 Si ferma in rete il colpo dello svizzero.

15-0 Prima vincente per Federer.

BREAK FEDERER (0-2) – Leggermente lungo il rovescio di Krajinovic. Parte forte Re Roger.

30-40 Sale ancora a rete il serbo e stavolta riesce ad avere la meglio con un tocco morbido al volo.

15-40 Krajinovic annulla la prima palla break con un ace.

0-40 Ancora Federer a far male con il passante.

0-30 Fantastico passante di rovescio lungolinea dello svizzero. Krajinovic immobile, Re Roger sembra in forma stratosferica.

0-15 Micidiale rovescio lungolinea di Federer.

GAME FEDERER (1-0) – Ancora servizio e dritto per Re Roger.

40-15 Stavolta out il dritto di Federer.

40-0 Servizio e dritto in controtempo per Federer. Magistrale.

30-0 Gioca bene il punto Federer, il serbo non riesce a trovare il passante vincente.

15-0 Si ferma in rete il dritto di Krajinovic.

INIZIO MATCH

10.56 Tutto pronto per l’inizio del match. Tanto entusiasmo sugli spalti della Rod Laver Arena.

10.52 Comincia ora la fase di riscaldamento.

10.50 Nella scorsa edizione dello Slam oceanico Krajinovic è giunto fino al terzo turno, eliminando prima Marco Cecchinato e poi Evgeny Donskoy. Il serbo avrebbe dunque bisogno di un’altra vittoria per difendere i punti conquistati nel 2019.

10.47 Questa è la ventunesima partecipazione del Re agli Australian Open: il tennista nato a Basilea ha un record immacolato nel secondo turno (20-0) e ha sollevato il trofeo per ben sei volte ((2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

10.44 Nei tre precedenti, tutti giocati sul cemento, Federer si è sempre imposto: agli Indian Wells 2018 con un netto 6-2 6-1, nello stesso anno a Basilea per 6-2 4-6 6-4 e a Miami 2019 per 7-5 6-3.

10.40 Ricordiamo che nel primo turno lo svizzero si è sbarazzato in tre set dello statunitense Steve Johnson, mentre Krajinovic ha sconfitto in cinque set e dopo quattro ore di gioco il francese Quentin Halys.

10.36 Si è appena concluso il match tra Serena Williams e Tamara Zidansek, con la Regina che ha chiuso con il punteggio di 6-2 6-3. A breve in campo, dunque, Federer e Krajinovic.

10.07 La partita comincerà al termine dell’incontro di singolare femminile tra Serena Williams e Tamara Zidansek: al momento sono al secondo set sul 2-2 dopo che la statunitense ha vinto il primo per 6-2. Bisognerà un po’ attendere, dunque, per il Re.

10.05 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del match tra Roger Federer e Filip Krajinovic, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Filip Krajinovic, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita della sessione notturna odierna a disputarsi sul campo principale di Melbourne.

Buona la prima per il Re, che ha cominciato la propria ventunesima avventura nello Slam australiano in modo convincente, sbarazzandosi dello statunitense Steve Johnson in un’ora e ventiquattro minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Lo svizzero, intorno al quale c’era molta curiosità per capire lo stato di forma con cui si sarebbe presentato all’esordio ufficiale della nuova stagione, ha mostrato un’ottima condizione fisica e ha sbrigato la pratica senza troppi affanni, concedendo una sola palla break (puntualmente annullata) in tutta la durata dell’incontro. Il trentottenne nativo di Basilea ha vinto gli Australian Open per ben sei volte (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) e punta a vendicare la precoce eliminazione della scorsa edizione, quando venne sconfitto agli ottavi di finale per mano dell’emergente Stefanos Tsitsipas. Il secondo turno lo opporrà al tignoso serbo Filip Krajinovic, numero 41 del ranking ATP, che nel primo round ha vinto una maratona di quattro ore contro il francese Quentin Halys con il punteggio di 7-6 7-6 3-6 4-6 7-5.

Sono tre i precedenti tra Federer e Krajinovic (Indian Wells 2018, Basilea 2018 e Miami 2019): in tutte e tre le circostanze la vittoria è andata allo svizzero. Il match non comincerà prima delle 10.30 italiane (20.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

