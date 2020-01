LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 7-6 (1), Australian Open 2020 in DIRETTA: il serbo guadagna la sfida con Roger Federer in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI DJOKOVIC-RAONIC

Si chiude così la giornata odierna degli Australian Open per quanto riguarda gli incontri di singolare. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, buon proseguimento di giornata e appuntamento a domani con gli altri quarti di finale maschili e femminili!

NOVAK DJOKOVIC IN SEMIFINALE! Batte per la decima volta Milos Raonic con il punteggio di 6-4 6-3 7-6 (1), ottava semifinale per il serbo in Australia, dove sfiderà Roger Federer nel loro confronto numero 50.

6-1 CINQUE MATCH POINT DJOKOVIC, servizio e dritto.

5-1 Djokovic, si gira con la prima centrale vincente.

4-1 Djokovic, risposta meravigliosa del serbo! Nei piedi di Raonic, la usa per guadagnare campo e poi chiudere con la volée. Due servizi per il serbo.

3-1 Djokovic, Raonic colpisce di dritto proprio nell’angolo dove c’è Djokovic, che però non riesce a far passare il proprio dritto oltre la rete.

3-0 Djokovic, comanda con il dritto il serbo e conferma il minibreak di vantaggio. Due servizi ora per Raonic.

2-0 Djokovic, prima vincente.

1-0 Djokovic, minibreak: brutto errore di Raonic che non ha idea di cosa fare dopo il servizio, con le logiche conseguenze.

6-6 Ace centrale di Djokovic. Tie-break.

40-0 Due dritti profondi di Djokovic, che li usa per poi giocare la palla corta non letta da Raonic.

30-0 Prima esterna vincente di Djokovic.

15-0 Esce il rovescio di Raonic.

5-6 Raonic, che fa e disfa in questo undicesimo gioco, ma alla fine riesce a tenere la battuta e a costringere Djokovic a servire per andare al tie-break.

Vantaggio Raonic: dritto in avanzamento efficace del canadese, che poi chiude con lo smash.

40-40, 6a parità: Djokovic da spettatore forzato torna a essere protagonista, inchioda lontano dalla riga di fondo Raonic, prende campo con il dritto e chiude in campo aperto in lungolinea.

Vantaggio Raonic: ace esterno.

40-40, 5a parità: altro errore di dritto di Raonic, stavolta in lunghezza in uscita dal servizio.

Vantaggio Raonic, stavolta trova l’ace da destra il canadese.

40-40, 4a parità: servizio e schiaffo al volo di dritto di Raonic, ancora un salvataggio.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: ancora dritto in rete per Raonic nello scambio.

40-40, 3a parità: da sinistra Raonic implacabile, altra prima vincente.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: Raonic sbaglia ancora di dritto.

40-40, 2a parità: ancora una prima esterna vincente di Raonic.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: Raonic ferma il gioco e chiama il Falco su palla vicina alla riga, ma ha torto.

40-40 214 km/h di servizio centrale tolgono dai guai Raonic.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC: stavolta esce in larghezza il rovescio di Raonic.

30-30 Sedicesimo ace di Raonic.

15-30 Errore davvero brutto di Raonic, che fa scendere troppo il rovescio e lo mette in rete.

15-15 Rovescio in rete di Raonic nello scambio.

15-0 Seconda al corpo di Raonic, Djokovic non riesce a organizzare il rovescio in risposta.

5-5 Djokovic implacabile con il suo solito schema: chiamare a rete Raonic e poi passarlo con il dritto. Il serbo sta però avendo chiaramente qualche problema con gli occhi.

Vantaggio Djokovic, prima centrale vincente.

40-40 Rarissima, e pesante, stecca di dritto di Djokovic che spedisce la palla direttamente sulle tribune.

40-30 Il Falco premia Djokovic, la cui prima pizzica appena la riga esterna.

30-30 Rovescio in rete di Djokovic nello scambio. Momento molto importante del set.

30-15 Raonic prende campo con il dritto e chiude con lo smash.

30-0 Servizio e dritto di Djokovic.

15-0 Serve bene Djokovic.

4-5 Raonic, ancora un ace per chiudere senza problemi il game.

40-0 14° ace di Raonic.

30-0 Servizio e dritto di Raonic.

15-0 Comanda bene con il dritto Raonic che chiude verso la rete in lungolinea a campo aperto.

Tornato Djokovic, si può ripartire.

Accordato il medical time out a Djokovic.

Per questa, e altre ovvie ragioni sanitarie, Djokovic è uscito dal campo.

4-4 Chiude con l’ace Djokovic, che poi deve cambiare le lenti a contatto (suo storico problema).

40-15 Viene a prendersi il punto a rete Djokovic.

30-15 Brutto errore con il dritto di Raonic.

15-15 Ottima prima di Djokovic.

0-15 Il nastro rallenta il dritto di Djokovic, accomodandolo perché Raonic possa chiudere a campo aperto.

3-4 Raonic, cerca un paio di miracoli difensivi Djokovic, che però non riesce a riaprire lo scambio sullo smash del canadese.

40-30 Ace centrale a 217 km/h di Raonic.

30-30 Buona prima di Raonic, esterna, e ancora potente.

15-30 Gran difesa di Djokovic, e splendido dritto in corsa in lungolinea con Raonic a rete!

15-15 Lungo il dritto di Djokovic.

0-15 Doppio fallo di Raonic, è il sesto.

3-3 Si ferma sul nastro il rovescio in slice di Raonic.

40-30 Raonic penetra con il dritto e chiude verso l’incrocio delle righe.

40-15 Ancora prima efficace di Djokovic.

30-15 Djokovic chiama a rete Sandgren, per poi passarlo in diagonale con il rovescio.

15-15 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Djokovic.

15-0 Buona prima di Djokovic.

2-3 Raonic, servizio e dritto per il canadese.

40-0 Servizio vincente di Raonic.

30-0 Notevole accelerazione di dritto sulla riga di Raonic.

15-0 Raonic prende la rete, lungo il pallonetto di Djokovic.

2-2 Duello di back di rovescio che vede Raonic cedere quasi subito. Due ore di match.

Vantaggio Djokovic, Raonic corre da tutte le parti, ma non riesce a prendere tutto.

40-40 Rovescio in rete di Djokovic.

40-30 Servizio vincente di Djokovic.

30-30 CHE PUNTO DI DJOKOVIC! Pallonetto difensivo straordinario su buonissima volée di Raonic, poi il canadese a rete ci ritorna, ma il serbo lo trafigge di rovescio.

15-30 Risposta profonda di Raonic, Djokovic è sorpreso e mette il rovescio in rete. Possibile chance per il canadese.

15-15 Djokovic prende campo con il dritto e chiude nel suo angolo sinistro.

0-15 Raonic prende il comando dello scambio fin dalla risposta, aggredisce Djokovic con il dritto e trova lo smash vincente anche se il serbo rischia di rimettere in campo il pallonetto.

1-2 Raonic, serve al corpo il canadese e si riporta avanti nel terzo set.

40-15 Sbaglia la risposta incrociata di rovescio Djokovic.

30-15 Dritto in rete di Raonic.

30-0 Prima esterna di Raonic.

15-0 Raonic comanda con la gran prima.

1-1 Gran prima di Djokovic, al centro, per chiudere il game.

Vantaggio Djokovic, Raonic spedisce largo il dritto.

40-40 Ottima prima carica e pesante di Djokovic, centrale, per annullare la palla break.

30-40 PALLA BREAK RAONIC: rovescio in rete di Djokovic, era dal primo set che il canadese non aveva una simile occasione.

30-30 Ottimo scambio condotto da Raonic con il dritto, colpo con il quale tira l’ultimo vincente.

30-15 Risposta di dritto in rete di Raonic.

15-15 In rete il rovescio di Raonic, che può recriminare perché aveva preso il comando dello scambio con il dritto.

0-15 Non perfetto Djokovic, ed oggi è una rarità.

0-1 Raonic, che prende la rete e si va a prendere il punto.

40-30 Ace di Raonic, al centro.

30-30 Doppio fallo di Raonic.

30-15 Che numero di Djokovic! Puro stile PlayStation, dritto con cui si apre il campo e altro dritto che atterra sull’ultimo pezzo di riga in lungolinea.

30-0 Altra prima vincente.

15-0 Prima vincente di Raonic.

Inizia il terzo set.

6-3 SET DJOKOVIC: raddoppia il proprio vantaggio il serbo grazie a un’altra prima vincente.

40-15 DUE SET POINT DJOKOVIC: rovescio molto profondo di Raonic, il serbo chiama il Falco e sbaglia.

40-0 TRE SET POINT DJOKOVIC: prima vincente.

30-0 Dritto largo di Raonic.

Rovescio che viene chiamato lungo a Djokovic, il Falco dice che ha toccato un pezzo di riga di fondo. Si rigioca il punto.

15-0 Scambio di media lunghezza, Raonic mette lungo di due metri il dritto.

5-3 Djokovic, risposta appena larga del serbo che ora serve per il set.

40-15 Risposta di Djokovic direttamente nei piedi di Raonic, che quasi non riesce a metterci la racchetta.

40-0 Servizio e dritto di Raonic.

30-0 Buona volée di dritto di Raonic.

15-0 Decimo ace di Raonic.

5-2 Djokovic, in rete il dritto in corsa di Raonic mentre il serbo si lamenta con uno spettatore che lo ha disturbato qualche punto fa.

Vantaggio Djokovic, non passa il rovescio di Raonic nello scambio.

40-40, 3a parità: doppio fallo di Djokovic.

Vantaggio Djokovic, prima esterna vincente.

40-40, 2a parità: Djokovic sbaglia di pochissimi millimetri, forse anche meno di millimetri, il rovescio che gli avrebbe dato il 5-2, come sentenzia il Falco su chiamata di Raonic.

Vantaggio Djokovic, sbaglia il dritto di molto Raonic sulla risposta.

40-40 Sbaglia con il dritto Djokovic, appena lungo, e si ritrova ai vantaggi dopo il 40-0.

40-30 Miracolo di rovescio di Raonic, passante che sorprende un po’ tutti compreso Djokovic!

40-15 Djokovic sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

40-0 Servizio e palla corta di Djokovic.

30-0 Altra gran prima di Djokovic, al centro.

15-0 Non trova la risposta Raonic.

4-2 Djokovic, secondo ace del game di Raonic.

40-30 Viene a rete Raonic, Djokovic lo fa giocare con la palla vicino ai piedi, il canadese mette in rete la volée.

40-15 Servizio, rovescio e smash vincente di Raonic.

30-15 Ace di Raonic.

15-15 Buona prima esterna di Raonic.

0-15 Raonic sbaglia il dritto in avanzamento in uscita dal servizio.

4-1 Djokovic, servizio e dritto che denotano tutta l’indiscutibilità del punteggio al momento.

40-0 Straordinario dritto in corsa di Djokovic in lungolinea!

30-0 Prima vincente centrale di Djokovic.

15-0 Sbaglia di dritto Raonic.

3-1 BREAK DJOKOVIC: meravigliosa palla corta di rovescio che atterra bassa vicino alla rete, Raonic non riesce a controllare e si espone al passante del serbo, che allunga in questo secondo set.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: ancora lo stesso schema di Raonic, dall’altra parte, ma il dritto esce in larghezza.

40-40, 2a parità: servizio e dritto di Raonic.

Vantaggio Djokovic, PALLA BREAK: bruttissima volée di dritto di Raonic, in rete.

40-40 Gran scambio comandato da Raonic con il dritto, e si salva ancora una volta.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC: Raonic chiama a rete il serbo, ma non è una buona idea, perché la copertura della rete è ottima.

30-30 Stavolta è Raonic ad approfittare di Djokovic che gioca corto di dritto, consentendo al canadese di prendere il controllo dello scambio proprio con questo colpo.

15-30 Djokovic aggredisce Raonic sulla seconda, trova il punto spostando l’avversario senza troppa fatica.

15-15 Servizio e dritto di Raonic.

0-15 Djokovic prende ancora il comando dello scambio e lo chiude rapidamente con il dritto verso l’angolo sinistro.

2-1 Djokovic. Il serbo non sembra avere problemi nei propri turni di servizio.

40-30 Questa volta Raonic non riesce a tenere lo scambio scagliando in rete il dritto lungolinea.

30-30 Buon servizio di Djokovic che sbaglia la palla corta.

30-15 Meraviglioso punto di Raonic che si apre il campo con un rovescio all’incrocio delle righe e chiude con un gran dritto ad incrociare.

30-0 Gran servizio al centro di Djokovic, Raonic tocca ma non riesce a rispondere.

15-0 Raonic spara in corridoio il dritto ad incrociare.

1-1 Finalmente un game rapido anche per Raonic che può tirare il fiato.

40-15 Grandissima seconda del canadese sulla quale non riesce a rispondere Djokovic.

30-15 Ace esterno di Raonic!

15-15 Raonic sbaglia la chiusura di dritto dal centro del campo, palla in corridoio.

15-0 Prima esterna vincente di Raonic.

1-0 Djokovic! Il serbo inizia bene nel secondo game.

40-30 Ace Djokovic!!!!!

30-30 Bravo Raonic a tenere lo scambio col rovescio, inusuale errore di Djokovic che tira in rete il lungo linea.

30-15 Servizio vincente del serbo.

15-15 Servizio e palla corta da manuale di Djokovic.

0-15 Raonic tiene bene lo scambio e viene aiutato dal nastro che spedisce fuori il dritto di Djokovic.

6-4 DJOKOVIC!!!! Non appena Raonic cala al servizio il serbo comanda il gioco!

40-A Raonic sbaglia ancora il dritto in uscita dal servizio. Quarto set point.

40-40 Prima esterna vincente di Raonic.

40-A Ancora doppio fallo del canadese, regala il terzo set point.

40-40 Bravo e fortunato Raonic che comanda lo scambio col dritto, sull’ultimo colpo il nastro lo assiste.

40-A Il nastro aiuta Djokovic che si apre il campo con il rovescio e chiude col dritto all’incrocio delle righe. Secondo set point per il serbo.

40-40 Buon risposta di Djokovic e Raonic tira out il dritto.

A-40 Servizio al corpo vincente del canadese.

40-40 Prima esterna vincente di Raonic.

40-A Il punto precedente potrebbe pesare molto sull’andamento di questo set. Djokovic si difende alla grande e trova l’angolo perfetto con il rovescio lungo linea. Set point per il serbo.

40-40 Incredibile cosa ha sbagliato Raonic!!!! Servizio e dritto all’incrocio delle righe, Djokovic tira un passante ma il canadese col campo completamente libero appoggia in rete.

40-30 Serve and volley di Raonic, la risposta di Djokovic in recupero finisce out.

30-30 Prima vincente del canadese.

15-30 Servizio, dritto e voleé di Raonic.

0-30 Djokovic prende in mano lo scambio e costringe alla corsa Raonic che alla fine sparacchia in corridoio il dritto.

0-15 Doppio fallo di Raonic.

5-4 Djokovic. Il serbo sembra in controllo, i suoi game sono volati via rapidamente sin qui.

40-15 Prima vincente del serbo.

30-15 Servizio e dritto di Djokovic.

15-15 Fantastico rovescio all’incrocio delle righe in contropiede di Raonic.

15-0 Sbaglia la risposta Raonic sull’accelerazione di dritto di Djokovic.

4-4 Raonic rischia tirando fortissimo anche sulla seconda, per il momento questa scelta sta pagando, staremo a vedere se sarà così anche nel resto del match.

A-40 Prima e dritto in contropiede del canadese.

40-40 Raonic prova l’accelerazione di dritto ma il lungo linea finisce in corridoio.

A-40 Gran servizio di Raonic, out la riposta di Djokovic.

40-40 Questa volta Djokovic riesce a spedire dall’altro lato il servizio e Raonic tira lunghissimo il dritto.

A-40 Prima al corpo potentissima di Raonic, Djokovi non riesce a rispondere.

40-40 Ace Raonic!!!!

30-40 Raonic rischia di pagare carissimo l’errore del punto precedente. Il canadese prova a difendere sull’accelerazione di rovescio di Djokovic ma il suo colpo finisce lunghissimo.

30-30 Regalo incredibile di Raonic!!!!! Ottima seconda del canadese che sale a rete e a campo completamente aperto tira in rete un lungo linea elementare.

30-15 Prima esterna del canadese sulla quale Djokovic non riesce a rispondere.

15-15 Scappa via la risposta di Djokovic sulla prima al centro di Raonic.

0-15 Doppio fallo di Raonic.

4-3 Djokovic. Questa volta è il serbo a salvarsi grazie al servizio.

A-40 Prima vincente di Djokovic.

40-40 Raonic non riesce a rispondere su una gran prima di Djokovic.

30-40 Doppio fallo del serbo e prima palla break per Raonic.

30-30 Seconda di Djokovic non incisiva, Raonic fa male di nuovo col dritto.

30-15 Grande scambio di Raonic! Il canadese ha gestito col dritto chiudendo con un lungo linea perfetto!

30-0 Seconda al centro del serbo, Raonic risponde out.

15-0 Bravissimo Djokovic che costringe Raonic alla corsa e chiude con un gran dritto a incrociare.

3-3 Raonic si salva nuovamente col servizio.

A-40 Gran seconda esterna di Raonic e la risposta del serbo finisce larga.

40-40 Fortunato Raonic che non è stato incisivo con la seconda ma Djokovic sbaglia lo slice che finisce in rete.

30-40 Che regalo di Raonic! Il canadese serve bene e sale a rete ma non chiude la voleé alta e Djokovic lo punisce con un gran passante di rovescio. Quarta palla break per il serbo.

30-30 Ace esterno di Raonic!!!!

15-30 Prima e smash di Raonic che prova a rientrare nel game.

0-30 Djokovic prende in mano lo scambio grazie al rovescio e chiude con un gran dritto lungo linea.

0-15 Raonic attacca la rete ma sbaglia completamente la demi-voleé

3-2 Djokovic. Il serbo ha iniziato alla grande il match.

40-0 Fantastico dritto lungo linea in contropiede di Djokovic.

30-0 Ancora prima al centro la risposta di Raonic è larga.

15-0 Prima vincente di Djokovic

2-2 Che fatica per Raonic. Questo potrebbe essere l’esempio perfetto di come si svolgerà la partita con il canadese in difficoltà quando Djokovic riesce a rispondere in maniera incisiva sul suo servizio.

A-40 Seconda e dritto all’incrocio delle righe di Raonic.

40-40 Bravo Djokovic a spingere sulla seconda e Raonic non riesce a gestire la palla tra i piedi.

A-40 Aceeeeee Raonic!!!!

40-40 Prima al centro e dritto del canadese.

40-A Che regalo di Raonic che tira un buon servizio ma sparacchia out il dritto. Terza palla break per Djokovic.

40-40 Seconda al centro e risposta in corridoio di Djokovic.

40-A Raonic prova un serve and volley abbastanza avventato e Djokovic lo punisce con un tiro violento al corpo col la palla che termina out.

40-40 Il servizio salva Raonic che tira una gran prima al centro che Djokovic può solo toccare.

30-40 Ottimo rovescio di Djokovic sulla seconda abbastanza morbida di Raonic e palla break per il serbo.

30-30 Djokovic prende in mano lo scambio, Raonic tira in rete un dritto abbastanza comodo.

30-15 Ottima prima al centro del canadese, scappa via la risposta di Djokovic.

15-15 Doppio fallo del canadese.

15-0 Ace al centro di Raonic!

2-1 Djokovic. Match in grande equilibrio in questa prima fase con il servizio che condiziona il gioco.

40-0 Servizio e dritto di Djokovic.

30-0 Lunga la risposta d’incontro di Raonic sul servizio del serbo.

15-0 Scambio lungo con Djokovic in controllo, scappa via lo slice del canadese.

1-1 Parte bene anche Raonic. Il servizio potrebbe essere una delle chiavi del match.

40-15 Seconda potente del canadese e dritto.

30-15 Bellissimo dritto in contropiede di Raonic che sorprende il serbo.

15-15 Djokovic trova l’incrocio delle righe e a Raonic scappa la risposta.

15-0 Classico schema per Raonic: servizio e dritto.

1-0 Djokovic. Parte bene il campione serbo.

40-0 Accelerazione col rovescio lungo linea e palla corta vincente di Djokovic.

30-0 Il canadese non riesce a rispondere alla seconda del serbo.

15-0 Servizio potente al centro di Djokovic, Raonic risponde in rete.

Si comincia!

09.45 Il primo a servire sarà Djokovic.

09.43 Djokovic e Raonic in campo per il riscaldamento.

09.39 E’ il momento della presentazione dei protagonisti del match, il primo a scendere nella Rod Laver Arena è Milos Raonic, a seguire sarà la volta di Novak Djokovic.

09.33 Il vincitore di questo quarto di finale affronterà Roger Federer in semifinale. Lo svizzero è uscito malconcio dalla sfida con Sandgren.

09.24 Ormai ci siamo, i giocatori a breve in campo.

09.15 Il canadese ha completato il percorso netto non concedendo nessun set agli avversari incontrati sin qui.

09.10 Il campione serbo ha concesso un solo set in questi Australian Open, all’esordio contro Struff.

09.00 Djokovic-Raonic si sono affrontati per ben nove volte con il campione serbo che ha avuto sempre la meglio.

08.55 A breve scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena Novak Djokovic-Milos Raonic.

08.50 Si è appena concluso il match di Roger Federer che ha superato in cinque set Tennys Sandgren.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic-Milos Raonic, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la classe del serbo, dall’altra la potenza del canadese.

Il numero 2 del mondo ha iniziato alla grande il primo Slam della stagione lasciando un solo set nel match d’esordio al tedesco Struff. Ha fatto ancora meglio il canadese che ha completato percorso netto senza cedere nemmeno un parziale ai quattro avversari incontrati sin qui.

Djokovic-Raonic si sono affrontati per ben nove volte con il campione serbo che ha avuto sempre la meglio. Ci si attende un match più equilibrato di quanto possano dire i numeri. Il canadese è in gran forma e potrebbe sfruttare proprio il torneo australiano per rilanciarsi in classifica, dove attualmente occupa la 35ma posizione. Per quanto riguarda il numero 2 del mondo deve difendere il successo dell’anno passato e, come di consueto, scenderà in campo per portare a casa la vittoria. I favori del pronostico sono, inevitabilmente, dalla parte di Djokovic che dovrà tenere altissima la guardia contro questo Raonic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic-Milos Raonic, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match inizierà non prima delle 09.00 italiane. Buon divertimento!

