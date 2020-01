LIVE Dinamo Sassari-Hapoel Holon, Champions League basket 2020 in DIRETTA: ostacolo israeliano per i sardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della partita

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon, valido per la tredicesima giornata di Champions League. I sardi, già in possesso del pass per gli ottavi di finale, cercano una vittoria per continuare a sperare nel primato del girone. Al PalaSerradimigni arriva l’Hapoel Holon, alla disperata ricerca di un successo per poter ancora sperare nell qualificazione (israeliani al momento al quarto posto, al pari di Ostenda, ma con gli scontri diretti a sfavore). La squadra di Gianmarco Pozzecco è reduce dalla sconfitta interna sulla sirena per mano dell’Aquila Trento di Alessandro Gentile. Nella scorsa settimana è arrivato invece un successo nella trasferta di Strasburgo per 83-88, grazie alla prestazione all-around del solito Dyshawn Pierre, a referto con 17 punti e 12 rimbalzi.

Gli israeliani godono di un ottimo momento di forma in campo europeo, essendo in striscia positiva da tre partite consecutive; l’ultimo successo in ordine di tempo è avvenuto sul difficile campo del BAXI Manresa (65-67), avversario della Dinamo nella quattordicesima e ultima giornata. Contro gli spagnoli il migliore è stato T.J. Clyne con 16 punti e 9 rimbalzi. L’ala americana è il miglior rimbalzista della squadra con 5.8 carambole a partita. La guardia Usa Marcus Foster è di gran lunga il miglior realizzatore del team di coach Stefano Dedas con 17.4 punti a gara. L’Holon vanta tra le proprie fila i due ex Maccabi Tel Aviv Guy Pnini (36 anni) e Yogev Ohayon (32 anni), protagonisti di mille battaglie in maglia gialloblù e vincitori dell’Eurolega 2013-14. A fine Dicembre il club ha messo sotto contratto Joe Alexander, di ritorno in Israele dopo l’esperienza della stagione 2017-18, ed ex della partita, avendo disputato, senza particolari fortune la stagione 2015-16 in maglia Dinamo.

Loading...

Loading...

Nel match d’andata, valido per la sesta giornata, i sardi espugnarono l’Holon Toto Hall per 92-94, grazie ad un ultimo parziale da 32 punti e trascinati dai 23 con 10 rimbalzi di Dyshawn Pierre e dai 15 con 7 assist di Marco Spissu.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo