Dinamo Sassari-Hapoel Holon in tv, Champions League basket 2020: orario, programma e streaming

Martedì 28 gennaio si svolgerà la sfida tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon, match valido per la tredicesima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il Palaserradimigni. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco ha già staccato il pass per gli ottavi di finale con tre turni di anticipo ma è alla ricerca di punti preziosi per assicurarsi il primo posto nel girone A, al momento condiviso con il Türk Telekom (9-3). L’Hapoel Holon è invece in piena corsa per la qualificazione: attualmente gli israeliani occupano la quarta posizione, l’ultima utile per accedere alla seconda fase della competizione, in compagnia del Filou Oostende (6-6) e arriveranno dunque in Sardegna determinati a vincere per proseguire il loro cammino europeo. All’andata i sassaresi si imposero di misura per 92-94.

La partita tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

DINAMO SASSARI-HAPOEL HOLON: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Martedì 28 gennaio 2020

Loading...

Loading...

Ore 20.30: Dinamo Sassari – Hapoel Holon Guida streaming – Diretta Eurosport Player Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo