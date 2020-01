LIVE Dinamo Sassari-Hapoel Holon 83-73, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi dominano l’ultimo quarto e battono gli israeliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:22 Termina qui la nostra diretta live, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento alla prossima diretta!

22:21 Bel successo per la Sassari che condanna gli israeliani all’eliminazione; dopo essere stata rimontata due volte da un vantaggio in doppia cifra, la squadra di Pozzecco ha fatto il parziale decisivo ad inizio quarto periodo. Doppia doppia per Evans con 17 punti e 10 rimbalzi, 11 con 8 per Pierre e 10+8 per Coleby; il migliore degli ospiti è Foster, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi.

Termina qui sulla tripla finale di Gentile!! Sassari-Hapoel Holon 83-73

Foster sbaglia dalla lunga distanza e per la Dinamo arriva la vittoria numero 10 in questa Champions!

80-73 2/2!

Foster abbocca nella finta di Gentile che si guadagna due liberi che potrebbero mettere una seria ipoteca al successo Dinamo.

Ultimo minuto di gioco e bonus raggiunto dagli ospiti.

78-73 Ancora Cline da 3! Non mollano gli israeliani.

78-70 Evans!!! Gentile serve il rimorchio del compagno che affonda a due mani.

76-70 VITALI!!!! Esce dai blocchi, riceve da Jerrels e spara la bomba!

Ultimi 2 minuti.

73-70 Tripla di Cline, con Bilan che rimane in area lasciando troppo spazio.

73-67 Bilan risponde di classe col classico semi gancio da centro area.

71-67 Altri due per un indemoniato Foster che riceve dalla rimessa e spara senza nemmeno pensarci trovando solo il fondo della retina.

Poco più di 3 minuti da giocare.

71-65 GENTILE!!! Risposta d’orgoglio del nativo di Maddaloni.

68-65 Foster!! Tripla e 21 punti per il trascinatore ospite.

Ultimi 5 di gioco.

68-62 Foster va in coast to coast per il -6. Difesa sassarese rivedibile.

68-60 Jerrels va dentro in virata, si appoggia al vetro e costringe al timeout l’Hapoel.

66-60 Gentile si butta all’indietro al centro dell’area e segna un canestro difficilissimo, imitando il fratello Alessandro.

64-60 Jerrels!!! Finta per far saltare l’uomo, passo verso destra e bomba a bersaglio.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

Ultimo possesso per gli israeliani, ma Caupain non va a segno.

61-60 4 di fila per la guardia Usa che buca in penetrazione la difesa sarda.

61-58 Foster non perdona ai liberi.

Fallo antisportivo fischiato contro Jerrels.

61-56 Ottimo taglio dinamico centrale di Cline che evita la stoppata di Coleby per il -5.

61-54 2/2 per il classe 1989.

59-54 Bilan a bersaglio contro Alexander, il quale commette poi fallo sullo stesso croato nell’azione successiva, mandandolo in lunetta.

Poco più di 2′ al termine del terzo quarto.

57-54 Segna il libero, il parziale ospite è di 7-0.

57-53 Cline segna col fallo di Vitali!

57-51 Altro contropiede ospite e la stoppata di Pierre è irregolare sul tentativo di appoggio di Cline. Pozzecco ferma il gioco.

57-49 Harrush taglia in back door bucando la difesa.

57-47 Nuovo +10 Dinamo.

Liberi per Evans su fallo di Pnini con gli israeliani già ampiamente in bonus a poco più di 4′ dal termine.

55-47 Ohayon scappa via a Spissu e chiude col lay up mancino.

Sbaglia il libero aggiuntivo.

55-45 Cline segna col fallo in campo aperto. Terzo per Bilan.

55-43 Evans usa il fisico contro il più piccolo Ohayon e ne mette altri due. Minuto chiesto da Dedas.

53-43 Gioco da tre punti completato.

52-43 Possibile gioco da tre punti anche per Evans che “copia” il movimento di Pierre segnando da centro area.

50-43 PIERRE!! Canestro e fallo!!

48-43 Bilan ubriaca gli avversari col piede perno sotto canestro.

46-43 Terza tripla di serata per Pnini.

46-40 1/2 per il croato.

Liberi per Bilan su fallo dello stesso Alexander.

45-40 Alexander sposta di forza Pierre in 1vs1 per il -5.

45-38 Spissu penetra e trova Bilan che segna da sotto.

INIZIA LA RIPRESA!

21:20 Sassari gioca molto bene nel primo quarto e tocca la doppia cifra di vantaggio ad inizio secondo parziale; arriva però poi la reazione degli israeliani, con Foster sugli scudi (12 punti). Grande contributo per i sassaresi dell’ultimo arrivato Coleby, già a quota 10 punti e 5 rimbalzi. Appuntamento tra un quarto d’ora circa per il secondo tempo di questa sfida.

Coleby stoppa Harrush sul tentativo da tre e termina così la prima metà di gioco.

43-38 Spissu buca la difesa ospite in penetrazione.

41-38 Realizza il libero aggiuntivo lo statunitense.

41-37 Ancora a segno Foster! Canestro e fallo di Spissu.

41-35 2/2 per l’ex Andorra.

Liberi per Vitali, che lucra il fallo di Thompson con l’Hapoel in bonus.

39-35 Brutta persa per la Dinamo e Foster sfrutta il 2vs1 per il +4. Nove punti per il miglior realizzatore della squadra ospite.

Ultimi due minuti di gioco del secondo quarto.

39-33 Altra tripla israeliana, Harrush a bersaglio.

39-30 Bilan prende posizione profonda e non perdona col gancetto.

37-30 Altri due per Foster che sfida dal palleggio Pierre e si appoggia alla parte alta del tabellone. Timeout Pozzecco.

37-28 Foster arriva comodamente al ferro in entrata.

37-26 Torna sul parquet Bilan che a rimbalzo segna i suoi primi punti.

35-26 Tripla di Pnini, seconda di serata per lui.

ù35-23 Pierre lavora ancora magistralmente in post basso e chiude col semi gancio mancino.

33-23 2/3 e prima doppia cifra di vantaggio.

Altro viaggio in lunetta per la Dinamo, tre tiri liberi per Jerrels.

Raggiunta la metà del secondo quarto.

31-23 Pierre ruba palla, Jerrels finta la tripla attirando il raddoppio e serve Coleby che ne appoggia due facili. Minuto chiesto dal coach ospite.

29-23 Pierre devastante in post basso segna appoggiandosi al tabellone.

27-23 Coleby costretto a tirare dalla media distanza dall’angolo va a segno.

25-23 Thompson fa percorso netto dalla linea della carità dopo il fallo di Sorokas sul tentativo di euro step dell’ex Ulm.

25-21 Due su due in lunetta per Pierre.

23-21 Contropiede solitario in uno contro zero per Thompson che sigla il -2.

23-19 Caupain a bersaglio con la penetrazione centrale di forza.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

23-17 BUCARELLI!!! Batte la sirena con la tripla dall’angolo, alza il braccio al cielo in onore del 24.

20-17 3/3 per il capitano ospite.

Tre liberi per Harrush su un fallo abbastanza ingenuo di Gentile.

20-14 Altro percorso netto e +6.

Coleby arpiona il rimbalzo d’attacco e subisce fallo, liberi per lui.

Ultimi due minuti del quarto.

18-14 Altri due per Alexander, che riceve sul pick and roll da Foster e appoggia da sotto.

18-12 TRIPLA DI SPISSU!! Grande transizione offensiva con Pierre che cede il tiro al compagno. Timeout Dedas.

15-12 Coleby riceve a centro area e segna altri due punti.

13-12 Evans attacca sul mismatch e segna col layup rovesciato.

11-12 Risponde subito il veterano Pnini, che sfrutta lo spazio concessogli da Vitali.

11-9 Pierre si iscrive a referto con la tripla!

Primi 5 minuti del primo quarto giocati.

8-9 2/2 per lui.

Liberi per il neo entrato Coleby.

6-9 Pnini pesca Cline che corre bene il campo e sfrutta il non perfetto rientro difensivo dei sardi.

6-7 Risponde con la stessa moneta Foster, riportando i suoi avanti.

6-4 Altra tripla di Evans!

3-4 Ohayon a segno col lay up rovesciato sfidando un Bilan abbastanza rinunciatario in difesa, a causa dei due falli spesi in pochi minuti.

3-2 2/2 per l’ex della partita.

Alexander parte sulla linea di fondo, cerca la schiacciata ma è fermato fallosamente da Bilan, già al secondo fallo.

3-0 Pierre attira il raddoppio e pesca un libero Evans che infila la tripla.

Sassari fa scadere i 24″, così come gli israeliani, in memoria del grande Kobe.

SI PARTE!

20:34 Dopo il minuto di silenzio i quintetti fanno il loro ingresso in campo. Sassari con Spissu, Pierre, Vitali, Evans e Bilan. Israeliani con Foster, Ohayon, Pnini, Alexander e Cline.

20:30 Toccante tributo del PalaSerradimigni, che scoppia in un fragoroso applauso alla visione del video tributo per l’indimenticabile campione gialloviola.

20:25 Presentazione delle squadre in corso, pochi minuti alla palla a due.

20:20 Dieci minuti circa all’inizio del match, che sarà diretto dall’ucraino Sergii Zashchuk, dallo svedese Apostolos Kalpakas e dal serbo Vladimir Jevtovic. Prima della palla a due al PalaSerradimigni sarà trasmesso un video tributo in memoria della leggenda Kobe Bryant, scomparso tragicamente insieme alla figlia tredicenne e ad altre 7 persone in un incidente in elicottero due giorni fa; i giocatori indosseranno delle sovramaglie celebrative e verrà osservato un minuto di silenzio prima della palla a due.

20:15 Si affrontano due tra le formazioni con gli attacchi più prolifici dell’intera competizione, possiamo dunque attenderci una partita ad alto punteggio; gli uomini di Pozzecco sono quarti assoluti per punti (86.2 per gara), mentre gli ospiti ne segnano 85.3 di media (settimi assoluti). La formazione di Dedas è inoltre terza per assist, con 22 a partita e, soprattutto, prima per percentuale nel tiro da 3 punti (39.8%).

20:10 Gli ospiti hanno cambiato marcia dall’arrivo a fine Dicembre scorso del coach greco Stefanos Dedas; nelle ultime 8 partite tra campionato e coppa europea sono arrivati 7 successi, con l’unico stop subito contro la potenza Maccabi Tel Aviv.

20:05 Quarta sfida in Champions tra le due squadre, con Sassari vincente nei tre precedenti (gara d’andata e doppio confronto nel 2017-18); le due formazioni si sono affrontate anche lo scorso anno nelle due partite di semifinale di Fiba Europe Cup, con i sassaresi vincitori di entrambi i confronti.

20:00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dell’incontro tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon, valido per il tredicesimo turno della fase a gironi di Champions League.

Il programma della partita

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon, valido per la tredicesima giornata di Champions League. I sardi, già in possesso del pass per gli ottavi di finale, cercano una vittoria per continuare a sperare nel primato del girone. Al PalaSerradimigni arriva l’Hapoel Holon, alla disperata ricerca di un successo per poter ancora sperare nell qualificazione (israeliani al momento al quarto posto, al pari di Ostenda, ma con gli scontri diretti a sfavore). La squadra di Gianmarco Pozzecco è reduce dalla sconfitta interna sulla sirena per mano dell’Aquila Trento di Alessandro Gentile. Nella scorsa settimana è arrivato invece un successo nella trasferta di Strasburgo per 83-88, grazie alla prestazione all-around del solito Dyshawn Pierre, a referto con 17 punti e 12 rimbalzi.

Gli israeliani godono di un ottimo momento di forma in campo europeo, essendo in striscia positiva da tre partite consecutive; l’ultimo successo in ordine di tempo è avvenuto sul difficile campo del BAXI Manresa (65-67), avversario della Dinamo nella quattordicesima e ultima giornata. Contro gli spagnoli il migliore è stato T.J. Clyne con 16 punti e 9 rimbalzi. L’ala americana è il miglior rimbalzista della squadra con 5.8 carambole a partita. La guardia Usa Marcus Foster è di gran lunga il miglior realizzatore del team di coach Stefano Dedas con 17.4 punti a gara. L’Holon vanta tra le proprie fila i due ex Maccabi Tel Aviv Guy Pnini (36 anni) e Yogev Ohayon (32 anni), protagonisti di mille battaglie in maglia gialloblù e vincitori dell’Eurolega 2013-14. A fine Dicembre il club ha messo sotto contratto Joe Alexander, di ritorno in Israele dopo l’esperienza della stagione 2017-18, ed ex della partita, avendo disputato, senza particolari fortune la stagione 2015-16 in maglia Dinamo.

Nel match d’andata, valido per la sesta giornata, i sardi espugnarono l’Holon Toto Hall per 92-94, grazie ad un ultimo parziale da 32 punti e trascinati dai 23 con 10 rimbalzi di Dyshawn Pierre e dai 15 con 7 assist di Marco Spissu.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Dinamo Sassari e Hapoel Holon.

