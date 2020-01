LIVE Cecchinato-Zverev 4-6, 6-7, 3-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro viene superato dal tedesco in maniera netta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6-4, 7-6, 6-3 GIOCO, PARTITA E INCONTRO PER ZVEREV! Il tedesco si qualifica al secondo turno battendo 3-0 l’italiano.

40-15 Prima vincente e due match point per il tedesco.

30-15 Errore di Cecchinato col dritto. Zverev si avvicina all’obiettivo.

15-15 Un punto a testa in questa apertura di un game assai delicato.

5-3 Arriva il break da parte di Zverev: il tedesco ora va a servire per il match.

40-A Palla break per Zverev che conquista il punto con lo smash a rete.

40-40 Sbaglia Cecchinato, si torna al punto di partenza.

A-40 Altra ottima prima. Vantaggio Cecchinato.

40-40 Scappa la risposta a Zverev. Parità.

30-40 Funziona la palla corta dell’italiano: la mano non trema, la prima palla pericolosa è annullata.

15-40 Altro errore del siciliano, che si traducono in due palle break.

15-30 Sbaglia col rovescio in controtempo Cecchinato.

15-15 Seconda coraggiosa da parte dell’azzurro, che poi chiude a rete.

0-15 Volèe splendida del tedesco, che taglia fuori Cecchinato.

4-3 Tiene il servizio ancora a zero Zverev, chiudendo con un rovescio “monstre”

40-0 Si spegne in rete il rovescio di Cecchinato, sulla pressione a rete del rivale.

30-0 Ace di Zverev: il nono.

15-0 Errore nel rovescio al salto di Cecchinato.

3-3 Tiene la battuta l’azzurro: è ancora parità in questo terzo parziale.

A-40 Smash in ginocchio di Cecchinato, che si prende il punto a rete.

40-40 Botta pazzesca col rovescio di Zverev, Cecchinato non può nulla.

40-30 Qui arriva invece un errore da parte del tennista tricolore.

40-15 Gran volèe di Cecchinato con il rovescio.

30-15 Zverev aiuta il rivale con un errore da fondo campo.

15-15 Buona la prima dell’azzurro.

0-15 Si ricomincia con un punto a favore di Zverev.

3-2 Tiene il servizio a zero il tedesco: novanta secondi di pausa.

40-0 Rovescio in rete del siciliano.

30-0 Ace di Zverev.

15-0 Cecchinato si ferma chiamando un Challenge che però lo sconfessa.

2-2 Ace dell’azzurro, che sistema le cose. Vediamo ora come si svilupperà il prosieguo del parziale.

A-40 Si prende il campo Cecchinato, che ora può pareggiare i conti.

40-40 Entra di forza l’azzurro cancellando anche questa palla break.

30-40 Ace di Cecchinato, che annulla una palla break.

15-40 Lungo linea di rovescio brutale di Zverev: due palle break.

15-30 Scappa il rovescio al siciliano.

15-15 Il nastro crea una situazione nei pressi della rete, in cui l’azzurro non si dimostra reattivo.

15-0 Dritto vincente di Cecchinato

2-1 Zverev va in vantaggio al termine di un interminabile game in questo terzo set.

A-40 Servizio e dritto in avanti: il tedesco trova il modo di fare il punto.

40-40 Salva anche questa con la prima Zverev.

40-A Dropshot e lob consentono a Cecchinato di ottenere una nuova palla break.

40-40 Doppio fallo del tedesco.

A-40 Servizio che funziona e vantaggio Zverev.

40-40 Cecchinato può poco anche in questa seconda circostanza.

30-40 Prima palla break annullata da Zverev con il servizio.

15-40 In spinta l’azzurro: arrivano altre due opportunità di break.

15-30 Strano errore del ragazzo di Amburgo, ne approfitta Cecchinato.

15-15 Ottima prima del tedesco.

0-15 Tentativo di Tweener mal riuscito da parte di Zverev.

1-1 Non passa il dritto dell’azzurro. Break restituito. Zverev si rimette in carreggiata.

40-A Stecca Cecchinato: altra palla break.

40-40 Buona la prima dell’azzurro che si salva.

30-40 Palla break al termine di uno scambio in cui Cecchinato ha sbagliato un back di rovescio.

30-30 Questa volta è in campo la risposta del tedesco.

30-15 Errata la risposta di Zverev.

15-15 Due bei punti, uno a testa, in apertura di questo game che per Cecchinato diventa decisivo.

1-0 Arriva il break di Cecchinato in apertura di terzo set!

40-A Si ripete il tema tattico:palla break

40-40 Rovescio lungo linea eccellente di Cecchinato.

A-40 Dritto vincente di Zverev.

40-40 Palla corta magistrale dell’italiano.

40-30 Buono in questo caso il passante dell’azzurro.

40-15 Cecchinato gli restituisce la cortesia.

30-15 Errore col dritto del tedesco.

30-0 Due super prime di Zverev, la prima un ace, per inaugurare il terzo set.

7-6 (4) ZVEREV VINCE IL SECONDO SET FACENDO SUO IL TIE-BREAK! Nel computo complessivo il teutonico sale 2-0 avvicinandosi così alla vittoria.

6-4 E’ fuori il rovescio incrociato di Cecchinato, come conferma il Challenge. Due set point per Zverev

5-4 Fa il suo Cecchinato tenendo a pieno il servizio. Ora è sotto di un punto, ma il pallino passa in mano al rivale.

5-3 Grandissimo scambio, con Cecchinato che trova il modo di tirare su la palla quando sembrava ormai vicina al secondo rimbalzo cogliendo il punto.

5-2 Regale volèe di Zverev, che allarga ulteriormente il gap. Cecchinato è spalle al muro.

4-2 Scappa il tedesco: si gira. Cambio campo.

3-2 Recupero di Zverev, successivo errore di Cecchinato: mini-break di marca teutonica.

2-2 Sbaglia il tedesco. Parità.

2-1 “Corpo a corpo” a rete vinto da Zverev, che si porta in vantaggio tenendo entrambi i suoi turni di battuta.

1-1 Esagera l’azzurro col dritto, che finisce un metro oltre la linea di fondo campo.

1-0 Cecchinato, che tiene il servizio.

6-6 Si va al tiebreak!

40-0 Ace del teutonico.

30-0 Errore di Cecchinato in risposta

15-0 Smash vincente di Zverev.

6-5 Errore di Zverev nel tentativo di guadagnare la rete. Cecchinato si garantisce il tie-break. Ora però potrà provare a mettere pressione al tedesco in questo turno di servizio delicatissimo per il ragazzo di Amburgo.

A-40 Qui invece arriva la solita buona prima per lui.

40-40 Zverev è un muro in difesa, il siciliano ci prova in tutti i modi ma sbaglia a rete la volèe.

40-30 Estenuante scambio dal fondo: Cecchinato perde la misura.

40-15 Errore di Zverev che scaglia il rovescio in rete.

30-15 Ottima prima dell’italiano, confermata dal “Challenge”.

15-15 Altro tentativo di smorzata di Cecchinato, letto col tempo giusto dal rivale tedesco che si prende il punto a rete.

15-0 Errore di Zverev nel corso dello scambio da fondo campo.

5-5 Zverev pareggia le cose, un’altra volta. Ora vediamo come si evolverà la sfida. Si andrà al tie-break?

40-30 Servizio e dritto: soluzione di forza di Zverev, che va per il 5-5.

30-30 Ace di Zverev, confermato dal Challenge.

15-30 Accelerazione in recupero del siciliano, che col dritto si porta in vantaggio nel game.

15-15 Cecchinato vuole provare a trovare un nuovo break.

5-4 Controbreak di Zverev! Il teutonico rimane sotto nel punteggio, ma ora potrà servire per allungare il secondo set verso il tie-break

15-40 Risposta terrificante di Zverev: due palle break.

15-30 Duello a rete proposto e vinto da Cecchinato con una palla corta e un passante angolato.

0-30 Due punti, il secondo con un passante pazzesco, a favore di Zverev.

5-3 E’ fuori l’ultimo recupero di Zverev: break di Cecchinato! L’azzurro potrà servire per il secondo set.

40-A: Nuova palla break per Cecchinato.

40-40 La smorzata spettacolare e vincente di Cecchinato: punto splendido e applaudito quello dell’azzurro.

A-40 Trova la prima e poi il dritto Zverev, per fare il punto.

40-40 Pesante lo sbaglio di Cecchinato che non riesce a trovare la forza giusta per piazzare il suo dritto.

40-A Bravissimo l’azzurro a ribaltare una situazione difensiva alzando un pallonetto su cui Zverev va fuori giri con lo smash al volo.

40-40 Questa volta si spegne in rete il tentativo di return-point di Cecchinato.

30-40 Zverev annulla la prima con lo schema “Servizio e dritto”.

15-40 Risposta vincente dell’azzurro, col rovescio: due palle break.

15-30 La profondità di Cecchinato, che si prende il punto.

15-15 Un punto a testa all’inizio di questa “ripresa”: tutti e due provocati da errori.

4-3 il pugnetto del siciliano che si aggiudica anche questo game.

40-30 Ottima prima di Cecchinato, che poi col rovescio a tutto braccio si prende il punto.

30-30 Funziona la palla corta di Cecchinato che chiama l’avversario a rete aprendosi il campo.

15-30 Ritmo alto da parte del tedesco che causa il “forzato” da parte dell’azzurro.

15-15 Zverev approfitta di un errore del rivale per rimettersi in linea di galleggiamento.

15-0 Cecchinato si prende con autorità questo primo importante punto del settimo gioco.

3-3 Fast game per Zverev, che ora ne approfitta per cambiare la racchetta in corrispondenza dell’arrivo di palle nuove sul campo del Margaret Court.

40-0 Rovescio errato da parte del tennista italiano.

30-0 Ripartenza feroce di Zverev al servizio.

3-2 Lo fa: bella la palla corta fintata fino all’ultimo per andare a sedersi e prepararsi al cambio di campo.

40-30 E’ un martello il siciliano che si procura una palla per chiudere il turno di servizio.

30-30 Replica che porta ulteriori dividendi.

15-30 Servizio vincente di Cecchinato.

0-30 Passante pazzesco, col rovescio, di Zverev.

0-15 Altro sbaglio da parte dell’azzurro, che sembra essere entrato in un brutto loop.

2-2 Risposta errata da parte di Cecchinato, che infila una serie di errori consecutivi che consegnano la nuova parità a Zverev.

A-40 Dritto che si spegne ancora sotto il nastro per l’azzurro.

40-40 Tentativo di smorzata in back di Cecchinato: palla in rete. Parità.

30-40 Ecco la palla break: scappa e non di poco il dritto incrociato a Zverev. Cecchinato ci prova.

30-30 Errore di Zverev: Cecchinato fiuta il break.

30-15 Altra discesa a rete vincente del teutonico.

15-15 Doppio fallo del tedesco.

15-0 Volèe di rovescio splendida da parte di Zverev.

2-1 Servizio e dritto per Cecchinato: uno schema che al momento sta pagando.

40-15 Errore di Zverev col rovescio.

30-15 Scappa il dritto dell’azzurro, che si perde in “out”.

30-0 Non si vuole fare abbattere Cecchinato, che riparte al meglio conquistando subito due punti in apertura di questo nuovo game.

1-1 Zverev con un fast game mette subito in chiaro le cose sulle sue intenzioni anche nel secondo set.

40-0 Servizio e dritto del tedesco.

30-0 Altro ace di Zverev

15-0 Scambio lunghi sui quali per ora non si inverte la tendenza: Cecchinato non riesce a vincerli.

1-0 Game per Cecchinato, che con qualche patema d’animo riesce comunque a mettere il naso avanti.

A-40 Dritto vincente dell’azzurro.

40-40 Torna a funzionare il servizio dell’italiano.

40-A Momento nero ora per il siciliano che concede addirittura una palla break al rivale, in un game che sembrava già vinto.

40-40 Zverev costringe a un nuovo “forzato” Cecchinato.

40-30 Arriva l’errore, col rovescio, dell’azzurro.

40-15 Doppio fallo dell’azzurro.

40-0 Si ripete il copione.

30-0 Altra prima molto convincente del siciliano.

15-0 Cecchinato ricomincia dal servizio per cercare di colmare lo svantaggio.

6-4 ZVEREV SI PORTA A CASA IL PRIMO SET! Il tennista di Amburgo accelera nella seconda parte del parziale recuperando lo svantaggio e poi trovando il break decisivo per portarsi in vantaggio 1-0 nel computo dei set.

40-15 Bomba su cui l’azzurro non può praticamente nulla: due set point per il tedesco.

15-30 Cecchinato conquista il punto provando a rimanere attaccato al rivale.

30-0 Servizio e dritto per Zverev: Cecchinato è inerme.

15-0 Ace del tedesco in apertura di game.

5-4 Arriva il break di Zverev, che converte una nuova opportunità sfoderando un dritto vincente imprendibile per il rivale.

40-A Sbaglio pesantissimo di Cecchinato: palla break.

40-40 Altro braccio di ferro (14 tiri), altro punto per Zverev.

A-40 Di forza e di grinta Cecchinato che tiene Zverev a fondo campo causandone l’errore.

40-40 I rally più articolati sono appannaggio del tedesco, Cecchinato va spesso fuori giri.

A-40 L’azzurro è incontenibile nel fondamentale di ripresa del gioco.

40-40 Ancora il servizio a salvare un Cecchinato ora in difficoltà.

40-A Palla break per Zverev che vince uno degli scambi più lunghi della gara.

40-40 Funziona invece in questo caso la risposta del tennista di Amburgo.

40-30 Ottima prima di Cecchinato che non dà scampo a Zverev.

30-30 Prosegue il braccio di ferro, con i due che fanno molti errori anche a causa dell’alta intensità del match.

15-15 Un punto a testa in questa apertura del turno di servizio di Cecchinato.

4-4 Tutto da rifare: Zverev riesce a tenere il servizio ristabilendo la parità dopo otto giochi di partita.

40-30 Risponde bene in questo caso Cecchinato provocando il “gratuito” dell’avversario.

40-15 Fa male il servizio di Zverev: Cecchinato può poco.

30-15 Ora però si ribaltano gli equilibri, il siciliano accorcia nel game.

30-0 Cecchinato sbaglia due volte col rovescio venendo pizzicato due volte dal rivale su questo fondamentale.

4-3 Arriva il controbreak di Zverev! Il fortissimo teutonico recupera, in tempo brevissimo, la situazione di questo primo parziale.

15-40 Altro punto appannaggio del tedesco che prova immediatamente il controbreak.

15-30 Zverev viene chiamato a rete da Cecchinato: il tedesco con un rovescio vincente passa l’azzurro in questo duello in mezzo al campo.

15-15 Un errore per parte in apertura del settimo game.

4-2 Rovescio vincente di Cecchinato che strappa il servizio al rivale!

30-40 Si aggrappa al servizio Zverev per annullare la prima palla break.

15-40 Arrivano due palle break per l’azzurro.

15-30 Prima che fa male: Cecchinato non può nulla.

0-30 Doppio fallo del teutonico.

0-15 Non lucidissimo Zverev in questo inizio di partita: altro sbaglio del tedesco.

3-2 Altro errore di Zverev. che si traduce in un nuovo game nello score di Cecchinato.

40-30 Scappa il rovescio al tedesco. Palla del 3-2 per Cecchinato.

30-30 Piovono dritti vincenti a Melbourne fra i due rivali: uno per parte.

15-15 Funziona il dritto di Cecchinato: ecco un vincente.

0-15 Errore forzato di Cecchinato che non apre al meglio questo quinto gioco.

2-2 non trema Zverev: il favorito di questo match fa il suo dovere al servizio per il momento.

40-15 Servizio e dritto del teutonico.

30-15 Ace di Zverev

15-15 Cecchinato fa vedere di essere pimpante sugli scambi brevi andando a prendersi il punto.

15-0 Zverev ottiene il primo quindici con un servizio efficace.

2-1 Ottima prima del siciliano che continua a tenere il servizio.

40-30 Cecchinato si procura una palla per il nuovo vantaggio.

30-30 Errore di Cecchinato in questo caso.

30-15 Scambio interminabile, che Cecchinato riesce però a vincere.

15-15 Scambio di cortesie in questi due primi punti del terzo game.

1-1 Game non facile per Zverev che però riesce a tenere il suo turno di servizio.

A-40 L’azzurro ci prova col rovescio, ma va fuori giri.

40-40 Cecchinato si porta in odore di break.

40-30 Accorcia nel game Cecchinato, che causa lo sbaglio del rivale.

40-15 Si ripete il copione.

30-15 Cecchinato spara fuori il dritto.

15-15 Un punto a testa in questo primo turno di servizio del giocatore tedesco.

1-0 E’ in palla il siciliano che si porta a casa il primo game dell’incontro senza alcuni tipo di impaccio.

40-15 Dritto vincente di Cecchinato

30-15 Errore anche di Cecchinato.

30-0 Errore di Zverev.

15-0 Inizia bene l’azzurro.

SI COMINCIA! CECCHINATO AL SERVIZIO.

11.05 Sono iniziate le operazioni di riscaldamento.

11.00 Solo cinque minuti all’ingresso dei giocatori sul campo che poi decreterà chi fra l’italiano e il tedesco otterrà l’accesso al secondo turno.

10.54 L’inizio ufficiale dell’incontro è fissato per le 11.05.

10.49 E’ terminato il match sul Margaret Court fra Halep e Brady, con la rumena che si è imposta 7-6 (5), 6-1. A breve sarà il momento di Cecchinato, che sfida Zverev.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è l’ultimo sulla Margaret Court Arena ed è in programma non prima delle 10.30 e sicuramente al termine del match femminile Halep-Brady.

Sorteggio sicuramente sfortunato per il siciliano, che ha pescato la settima testa di serie. Il nativo di Palermo non ha comunque nulla da perdere e cercherà di vincere la sua prima partita della carriera nello Slam australiano. Infatti Cecchinato non è mai riuscito a superare il primo turno nelle due partecipazioni in tabellone a Melboure. Il numero 77 del mondo arriva da un 2019 veramente complicato, dove non è riuscito assolutamente a confermare i risultati della stagione precedente.

Dall’altra parte c’è un Alexander Zverev che ha vissuto un inizio di 2020 davvero disastroso. Il tedesco è sempre stato sconfitto nei tre match giocati nell’ATP Cup ed è all’ennesimo esame della carriera in uno Slam. Finora Zverev ha sempre deluso le aspettative nei match tre su cinque e vuole invertire questo trend negativo proprio in questa edizione degli Australian Open.

La sfida tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev è in programma non prima delle 10.30 e sicuramente al termine del match femminile Halep-Brady. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

