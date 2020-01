Australian Open 2020: Marco Cecchinato lotta ma cede in tre set ad Alexander Zverev

Si conferma la tradizione negativa nel primo turno degli Slam per Marco Cecchinato. Il siciliano perde all’esordio per la dodicesima volta in tredici circostanze (unica eccezione il super Roland Garros del 2018), ma questa volta i rimpianti sono più per un sorteggio veramente sfortunato. Infatti il nativo di Palermo è stato sconfitto da Alexander Zverev, numero sette del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 7-6 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Una prestazione comunque positiva per Cecchinato, che può davvero recriminare per essere stato avanti di un break in ogni set.

Ottimo inizio di partita per Cecchinato, che gioca bene e strappa il servizio al tedesco nel sesto game. Purtroppo il nativo di Palermo non riesce a mantenere il vantaggio e subito arriva il controbreak da parte di Zverev. Un nono gioco tiratissimo vede Zverev procurarsi due palle break e sulla seconda arriva il vincente di dritto del numero sette del mondo, che chiude poi sul 6-4.

Cecchinato annulla subito una palla break in apertura di secondo set e poi è lui a non sfruttarne una nel quarto game con una palla corta che finisce sul nastro. Nell’ottavo gioco Cecchinato ottiene il break e si porta a servire per conquistare il secondo set, ma arriva nuovamente l’immediato controbreak di Zverev. Si va al tie-break, che viene vinto per 7-4 dal tedesco.

Il siciliano non molla e trova subito il break in apertura di terzo set, ma come era già successo in precedenza Zverev ottiene il controbreak nel game successivo. Si gioca sul filo dell’equilibrio fino all’ottavo gioco, quando Cecchinato ha un passaggio a vuoto al servizio e su un rovescio sbagliato dell’azzurro arriva il break decisivo di Zverev. Il tedesco chiude sul 6-3 e si qualifica per il secondo turno.

Foto: LaPresse