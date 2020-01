LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo della seconda giornata di ritorno, e 19a in generale, della Serie A 2019-2020. Si sfidano Germani Basket Brescia e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Al PalaLeonessa l’aria è quella dell’alta classifica, con la squadra di Vincenzo Esposito terza e quella di Ettore Messina quarta, a 24 e 22 punti rispettivamente. Entrambe le squadre giungono da una campagna europea che, in settimana, non ha riservato grandi soddisfazioni: la Germani ha perso nella seconda giornata delle Top 16 di EuroCup contro Brescia, mentre l’A|X Armani Exchange è uscita con la doppia sconfitta dal doppio turno di Eurolega nelle trasferte a Istanbul (sponda Anadolu Efes) e Tel Aviv (Maccabi).

All’andata, al Mediolanum Forum di Assago, si verificò la prima grande sorpresa della stagione, o almeno quella sembrava al momento: la vittoria bresciana per 65-73. Rispetto ad allora l’assetto della Germani non è cambiato, sebbene sia diventato importantissimo Awudu Abass, mentre molto si è invece modificato sul fronte milanese, con le aggiunte di Luis Scola (arrivato subito dopo quella partita) e Keifer Sykes e le uscite di Shelvin Mack e Aaron White. Sono fuori per infortunio Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, mentre non c’è nulla da segnalare in casa Brescia.

A livello statistico, in Serie A, Brescia può vantare davvero tante soluzioni da diversi giocatori: Luca Vitali secondo per assist (6.5 a gara), Tyler Cain secondo per percentuali da due (70.5%), Abass secondo per percentuale dalla lunetta (90.3%). Pur con la presenza di superstar come Sergio Rodriguez e Scola, Milano ha un solo giocatore tra i primi 5 in una voce statistica del campionato: Michael Roll, quarto per percentuali da tre (45.1%).

Il match tra Leonessa Brescia e Olimpia Milano si giocherà questa sera alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

