LIVE Brescia-Olimpia Milano 78-72, Serie A basket 2020 in DIRETTA: Lansdowne e Horton trascinano la Germani, che consolida il terzo posto!

TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 25; MILANO: Sykes 19

VITTORIA DI BRESCIA! Cade ancora Milano contro la squadra di Vincenzo Esposito, l’ultima tripla di Sykes esce la Germani consolida il terzo posto in classifica con questo 78-72.

78-72 1/2 Vitali.

Sbaglia la tripla Nedovic, il fallo dopo il rimbalzo arriva a 14″3 dalla fine, i liberi sono di Vitali che a questo punto può chiudere la partita.

77-72 2/2 Abass. Ancora time out in campo.

0/2 Micov, ed è un fatto clamoroso! Abass prende il rimbalzo, Tarczewski costretto a commettere subito fallo per mandare in lunetta il comasco. 24″2 alla fine.

Fallo di Horton su Micov, è il quarto personale. Due liberi per il serbo, 27″5 alla fine.

75-72 Realizza l’aggiuntivo Horton.

Si ritorna in campo col libero aggiuntivo che Horton deve tirare a 41″8 dal termine.

Chiama time out Ettore Messina.

74-72 LA TRIPLA COL FALLO DI KEN HORTON! Potenziale gioco da quattro punti, gli frana addosso Nedovic!

71-72 SYKES! A rimorchio sull’assist di Micov, ultimo minuto e +1 Milano!

71-70 Ancora Horton in allontanamento, sorpasso Brescia! 1’20” alla fine!

69-70 Fortuna clamorosa di Micov: tripla che rimbalza sul primo ferro, si alza di metri e ricade nel canestro! Vantaggio Milano!

69-67 2/2 Horton, torna avanti Brescia.

CHE STOPPATA DI ABASS! Il comasco cancella di forza Sykes, poi dall’altra parte tentano l’alley oop Lansdowne e Horton, il numero 30 subisce il fallo di Biligha e va in lunetta con due tiri liberi a 2’04” dal termine.

67-67 ANCORA LANSDOWNE! Partita pazzesca per lui, 25 punti e parità! 2’50” alla fine!

64-67 Altra gran penetrazione di Sykes! Finale che si preannuncia da brividi!

64-65 LANSDOWNE! Dopo il quarto fallo di Tarczewski, l’azione nata dalla rimessa porta alla sua tripla, mentre c’è un contatto nel pitturato tra Vitali e Sykes, e anche Lansdowne che forse esagera con lo sbracciare, che vede il play milanese a terra e poi rialzarsi senza problemi.

61-65 Palla persa di qua, palla persa di là, Tarczewski va in contropiede uno contro zero e inchioda la schiacciata.

Si entra negli ultimi cinque minuti senza, per ora, ulteriori canestri. Brescia in bonus, Milano è a un fallo dal raggiungerlo.

0/2 Cain, 6′ alla fine.

Fallo nella battaglia sotto canestro di Tarczewski su Cain, liberi.

61-63 Fallo di Horton su Sykes, che fa 2/2.

E c’è time out chiamato da Messina.

61-61 LANSDOWNE DA TRE! Completa l’opera dall’altra parte il numero 9 bresciano, parità al PalaLeonessa!

STOPPATA PAZZESCA DI LANSDOWNE! Cancella Nedovic di forza su contropiede!

58-61 Realizza il libero del tecnico Nedovic, poi 1/2 Tarczewski.

Gran battaglia Tarczewski-Cain sotto canestro, il fallo fischiato al bresciano causa proteste che portano al fallo tecnico.

58-59 MICOV! Torna avanti Milano a 7’45” dalla fine!

58-57 2/2 Nedovic.

Fallo antisportivo contro Luca Vitali, che ha impattato con la spalla contro Nedovic. Liberi per il serbo e poi possesso Milano.

58-55 Floater di Sykes a segno.

58-53 Gran canestro di Vitali in allontanamento.

56-53 Gran palla di Nedovic per Tarczewski, Milano torna a -3.

Si parte con l’ultimo quarto!

TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 16; MILANO: Sykes 11

56-51 NEDOVIC! Prodezza clamorosa del serbo, tira in faccia a Vitali fuori equilibrio sulla sirena e segna! Brescia rimane avanti di 5 punti all’ultimo mini-intervallo.

0/2 Cinciarini, in totale 0/4 di serata per lui.

Moss commette il terzo fallo su Cinciarini, che va in lunetta con due tiri liberi.

Ultimo minuto che comincia con l’infrazione dei 24 di Milano, con Sykes che non riesce a tirare prima dello scadere del tempo dopo il rifiuto del tiro di Della Valle.

56-48 Penetra dal lato sinistro Laquintana, pesca Moss: +8 Brescia, che sta davvero interpretando un grandissimo terzo quarto!

54-48 1/2 Gudaitis.

Ancora Gudaitis in lunetta, stavolta i liberi li guadagna da Lansdowne.

54-47 Ancora Lansdowne! Ritorna in scena, e lo fa dall’arco!

51-47 Gudaitis ormai è il fulcro di Milano, altri due per lui.

51-45 Splendido Laquintana! Fa saltare Gudaitis e appoggia al vetro!

49-45 1/2 Gudaitis.

Gudaitis si guadagna spazio contro Zerini, riuscendo a lucrare due liberi con 2’48” alla penultima sirena.

49-44 2/2 Sacchetti.

Fallo di Gudaitis che cerca di aiutare Biligha sulla penetrazione tentata da Sacchetti, due tiri liberi per il numero 41 della Germani.

47-44 2/2 Gudaitis.

Roll per Gudaitis che prende la linea centrale di penetrazione, il fallo è di Cain che offre due tiri liberi al centro lituano.

47-42 Tripla anche di Laquintana! Esplode il PalaLeonessa, è time out chiamato da Messina.

44-42 LANSDOWNE! Sullo scarico di Moss, ancora Brescia avanti!

Sykes commette il quarto fallo di squadra di Milano nel terzo quarto, il che concede cinque minuti e mezzo di tiri liberi a ogni infrazione degli ospiti.

41-42 ABASS! Da tre da distanza siderale!

38-42 Ancora Sykes da tre! Sta diventando una gran partita!

38-39 SYKES! Arriva velocissimo il controsorpasso di Milano!

38-37 HORTON! Da un’altra bella circolazione veloce bresciana arriva la sua conclusione con appoggio intelligente al tabellone, sorpasso Brescia!

36-37 2/2 Horton, 7 di fila per lui in due minuti.

Gran palla di Cain dalla punta per Horton sotto canestro, Biligha obbligato al fallo, due tiri liberi. Messina lo toglie e mette Burns.

34-37 Ancora Horton! Da tre stavolta, Brescia a contatto!

31-37 Sykes piazza la tripla, subito risposta importante da parte sua.

31-34 Bella penetrazione di Horton.

Si riparte.

Ed ecco Brescia e Milano di ritorno sul parquet!

Le due squadre stanno completando il riscaldamento che precede l’inizio della seconda metà di gara.

Cinque minuti circa all’inizio del terzo quarto.

Milano non è riuscita a concretizzare un nettissimo vantaggio a rimbalzo: 15-28. Brescia, nonostante il 29% da due, rimane in gara con il 6/15 dall’arco.

TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 10; MILANO: Micov 7

Zerini lancia da parte a parte il pallone, non va lontano dal canestro. Finisce la prima metà di gara, 29-34 in favore di Milano.

0/2 Cinciarini. 3″4 alla seconda sirena.

Brescia perde palla, tentativo di transizione veloce milanese, Sykes serve Cinciarini che subisce il fallo di Lansdowne e guadagna due liberi.

Rimessa in favore di Brescia su una palla lottata sotto canestro, molto probabilmente toccata da Cain e non da un milanese come ravvisato dagli arbitri.

29-34 1/2 Gudaitis. 2″8 di discrepanza tra i due cronometri per l’azione di Brescia.

Gudaitis vede Vitali davanti a lui sotto canestro, ne usa il corpo per lucrare un fallo (che però è di Horton) e due liberi.

29-33 Tripla di Horton! E la Germani si riavvicina.

26-33 2/2 Lansdowne, e ora con 48″3 all’intervallo il possesso resta a Brescia per 14 secondi.

Rubata di Lansdowne che anticipa Sykes, antisportivo dell’ex Avellino e dunque liberi più possesso per Brescia, che può ritornare vicina in un lampo.

24-33 Splendida, davvero splendida circolazione di Brescia! Palla dentro, poi fuori, poi ancora dentro per Cain che realizza! Una di quelle azioni da far vedere ovunque. Ultimo minuto del secondo quarto.

Tripla sbagliata da Trice e palla che s’arrampica sul tabellone ed esce. 1’41” alla seconda sirena.

22-33 Transizione veloce di Cinciarini, Della Valle scarica la tripla dall’angolo: allungo deciso di Milano!

22-30 2/2 Cinciarini.

Laquintana è costretto al fallo su Cinciarini, che di furbizia si guadagna due tiri liberi.

22-28 Gran rimbalzo in attacco di Tarczewski sulla tripla letteralmente lanciata in aria da Roll al limite dei 24, è canestro per il centro milanese.

Si ricomincia con 4’14” all’intervallo.

Arriva un altro time out, questa volta chiamato da Esposito.

22-26 Realizza l’aggiuntivo Lansdowne.

21-26 Gran canestro di Lansdowne che taglia dal lato destro e prende il fallo di Tarczewski. Si riavvicina Brescia. Time out Messina.

19-26 Lansdowne anticipa Tarczewski e va con la reverse.

17-26 Di nuovo Micov a segno in allontanamento.

17-24 Vitali per Cain, ed è un’altra palla delle sue.

15-24 Arriva anche la tripla di Micov, di risposta.

15-21 Tripla di Abass, finalmente la partita inizia a decollare.

12-21 Tutti dimenticano Burns a rimbalzo sulla tripla di Micov, l’ex bresciano ringrazia e firma il +9 Milano.

12-19 La tripla di Vitali! Respira Brescia.

9-19 Gran step back di Nedovic! Primo lampo della partita, e Milano va sul +10.

Abass aiuta su Tarczewski, permettendo ad Abass di stopparlo. Rimessa Milano.

Un paio di brutte palle perse da una parte e dall’altra. Finora le due squadre sono davvero bloccate.

9-17 Bell’uscita di Nedovic dalla rimessa, va a segno il serbo da tre metri.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – BRESCIA: Trice, Sacchetti, Lansdowne 3; MILANO: Roll 5

Biligha non lascia neanche un centimetro di spazio a Sacchetti per l’ultimo tiro, finisce un primo quarto non esaltante dal punto di vista offensivo: Milano è avanti 9-15.

9-15 Gran canestro con lo step back di Trice, ai primi punti in maglia Brescia da oltre l’arco.

6-15 3/3 Della Valle.

Della Valle cerca due volte la tripla, su quella centrale Moss lo colpisce fallosamente: tre tiri liberi.

Ultimo minuto del primo quarto.

6-12 Moss perde Roll, l’ex Maccabi ringrazia e piazza la tripla.

Arriva il time out di Esposito, mentre è entrato sul parquet anche l’altro ex (ma dall’altra parte) di serata, Christian Burns, a Brescia nell’annata 2016-2017. Proprio in casa Germani esordio di Travis Trice, arrivato da Strasburgo.

6-9 Realizza l’aggiuntivo Sykes.

6-8 Gran penetrazione di Sykes, che parte per la via centrale e trova anche il fallo di Sacchetti per il libero aggiuntivo.

6-6 Spara la tripla Lansdowne, e si rivede un canestro sul campo.

Brescia riabbraccia Horton, che torna sul parquet dopo un paio di mesi.

1/9 Brescia, 3/12 Milano al tiro fino a questo momento. 3’45” a fine primo quarto.

Sbagliano da una parte Lansdowne, dall’altra Roll e Micov da oltre l’arco.

3-6 A segno Roll con una buona iniziativa.

Fasi piuttosto confuse in questi primi quattro minuti. Tante palle perse, molti tiri anche aperti sbagliati.

3-4 Arriva la prima tripla di Brian Sacchetti, che riesce a sbloccare la Germani.

Continua a non segnare Brescia dopo 2’30” di primo quarto.

0-4 Tarczewski rimane solo sotto canestro causa caduta di Cain nella battaglia sotto le plance, due facili per il centro di Milano.

0-2 Giro e appoggio al vetro di Micov.

Palla a due vinta da Milano.

20:45 Ed ecco che entrano sul parquet i quintetti scelti dai due coach!

20:44 QUINTETTI – BRESCIA: Vitali Lansdowne Abass Sacchetti Cain; MILANO: Sykes Nedovic Micov Biligha Tarczewski

20:42 Conclusa la cerimonia di presentazione con inno, tra poco sarà palla a due!

20:40 In casa Brescia ci sarà l’esordio di Travis Trice, l’ultima aggiunta al roster della formazione di coach Esposito. Intanto è il momento dell’inno di Mameli.

20:38 Ecco la presentazione delle due squadre, seguita dall’inno nazionale.

20:35 Dieci minuti all’inizio del posticipo serale!

20:30 Con Brooks e Moraschini già fuori per infortunio, Messina per questa sera lascia fuori a sorpresa sia Sergio Rodriguez che Luis Scola.

20:25 Tornano a Brescia da ex diversi giocatori di Milano: Awudu Abass, Luca Vitali, David Moss. Quest’ultimo è stato protagonista dello scudetto milanese del 2013-2014, mentre Abass faceva parte del roster del trionfo dell’annata 2017-2018.

20:20 Sfida di grande importanza, quella del PalaLeonessa, perché potrebbe vedere l’aggancio dell’Olimpia nei confronti dei padroni di casa al terzo posto in classifica.

20:15 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del big match della diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020: quello tra Germani Basket Brescia e A|X Armani Exchange Milano.

Così gli anticipi della 19a giornata

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo della seconda giornata di ritorno, e 19a in generale, della Serie A 2019-2020. Si sfidano Germani Basket Brescia e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Al PalaLeonessa l’aria è quella dell’alta classifica, con la squadra di Vincenzo Esposito terza e quella di Ettore Messina quarta, a 24 e 22 punti rispettivamente. Entrambe le squadre giungono da una campagna europea che, in settimana, non ha riservato grandi soddisfazioni: la Germani ha perso nella seconda giornata delle Top 16 di EuroCup contro Brescia, mentre l’A|X Armani Exchange è uscita con la doppia sconfitta dal doppio turno di Eurolega nelle trasferte a Istanbul (sponda Anadolu Efes) e Tel Aviv (Maccabi).

All’andata, al Mediolanum Forum di Assago, si verificò la prima grande sorpresa della stagione, o almeno quella sembrava al momento: la vittoria bresciana per 65-73. Rispetto ad allora l’assetto della Germani non è cambiato, sebbene sia diventato importantissimo Awudu Abass, mentre molto si è invece modificato sul fronte milanese, con le aggiunte di Luis Scola (arrivato subito dopo quella partita) e Keifer Sykes e le uscite di Shelvin Mack e Aaron White. Sono fuori per infortunio Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, mentre non c’è nulla da segnalare in casa Brescia.

A livello statistico, in Serie A, Brescia può vantare davvero tante soluzioni da diversi giocatori: Luca Vitali secondo per assist (6.5 a gara), Tyler Cain secondo per percentuali da due (70.5%), Abass secondo per percentuale dalla lunetta (90.3%). Pur con la presenza di superstar come Sergio Rodriguez e Scola, Milano ha un solo giocatore tra i primi 5 in una voce statistica del campionato: Michael Roll, quarto per percentuali da tre (45.1%).

Il match tra Leonessa Brescia e Olimpia Milano si giocherà questa sera alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo