LIVE Biathlon, 15 km individuale femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Herrmann vince per dispersione su Oeberg. Vittozzi splende ed è quarta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.32 E’ tutto per questa Diretta Live, buon proseguimento su OA Sport.

15.31 Vince dunque Herrmann, primo successo ( e podio ) in una 15 km in carriera con il secondo zero. Sia la tedesca che Hanna Oeberg, seconda, ritornano in corsa per la classifica generale. Primo podio stagionale per Bescond, poi una grande Lisa Vittozzi. Eckhoff e Wierer falliscono l’appuntamento ma l’azzurra preoccupa di più, questa doveva essere la sua gara e il 60% in piedi degli ultimi 4 poligoni fanno un po’ tremare. Sanfilippo alla fine con soli 3 errori eccellente 28esima, Carrara 48 con 4 errori.

Loading...

Loading...

15.28 Starykh chiude ottava con lo 0 e si prende la top 10.

15.26 Sono tre le atlete che si sono inserite tra Eckhoff e Wierer alla fine, che chiuderanno rispettivamente 17 e 21.

15.23 C’è per la verità ancora Starykh che può inserirsi nelle 10 con un ultimo giro di peso. La russa è al momento nona nella quinta tornata.

15.20 Sbaglia due volte anche Merkushyna, la gara finisce qui per le posizioni di vertice.

15.18 Vittozzi alla migliore gara della stagione con lo zero resterà quarta, staccata di 1’21 da Herrmann. Preuss e Egan con lo shootout seguono l’azzurra ma più lente sul passo, poi Hauser (1) Lunder (1) Aita Gasparin (1) e Braisaz (3).

15.16 La top 10 sembra ormai abbastanza cristallizzata, la sola Merkushyna può inserirsi (decima dopo due serie). Arriva il primo podio stagionale per un’ottima Anais Bescond che trova lo zero e un buon passo nella migliore delle occasioni. Davanti a lei, inarrivabili, Herrmann e Oeberg che la ha preceduta nonostante un errore.

15.14 Herrmann chiude con 59″ di margine su Oeberg, rialzandosi nel finale consapevole che nessuno ha alcuna chance di avvicinarla. Che prova di carattere.

15.13 Al momento ancora nessuno si inserisce tra Eckhoff e Wierer nonostante l’ampio spazio nel mezzo.

15.12 Chiude ottava Roeiseland con 3 errori. Una delle migliori 15km della carriera ma non so se basterà per la top 10.

15.10 Ottima anche la prova di Preuss che con il 20/20 chiude quarta a un minuto da Oeberg, aspettando la connazionale Herrmann.

15.08 Wierer oltremodo convincente sugli sci, soli 8″ persi da Eckhoff. Peccato aver perso improvvisamente la sintonia con le serie in piedi.

15.07 Al momento all’arrivo Eckhoff ottava a 2’43” con 3 errori, Wierer nona a 3’35” con 4. Pe entrambe non arriverà la top 10.

15.06 Oeberg in enorme crescita, vola nell’ultimo giro e torna prepotentemente in corsa per la sfera di cristallo! Oggi sarà seconda ma sono tanti punti importanti guadagnati a Eckhoff e Wierer.

15.04 E’ nata una nuova stella nel biathlon femminile. DENISE HERRMANN con lo zero che non ti aspetti, il secondo della carriera dopo quello della staffetta di Ruhpolding. La vince la tedesca per dispersione.

15.03 Herrmann entra al quarto poligono con 1’09” su Oeberg. La gara si decide qui.

15.02 Niente da fare, Vittozzi chiude seconda a 6″ dalla francese, per il podio si fa oltremodo difficile. Bravissima lo stesso.

15.00 Vittozzi prova a recuperare su Braisaz, erano 5″ dopo il poligono, son diventati 9″ e ora son tornati 5″, mancano 900 metri all’arrivo…

14.59 Oeberg col 19/20 si assicura il probabile secondo posto, a questo punto solamente Herrmann con 0 o 1 errore le starà davanti.

14.58 Che disdetta, Wierer con un errore in più è solamente a 40″ da Eckhoff. Enorme occasione sprecata.

14.57 15/15 per Herrmann che ha 43″ di margine su Vittozzi, ovvero più di un errore di margine da qui alla fine.

14.56 Disastro Dorothea, quarta sessione consecutiva in piedi con il 60%. Questo poligono fa malissimo.

14.54 20/20 per LISAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Testa bassa e pedalare che si va quantomeno a podio!

14.53 DUE ERRORI PER MARTE OLSBU!! Attenzione che Lisa può sognare in grande se tiene sugli sci.

14.52 Non brillantissima Vittozzi nel quarto giro sta perdendo un po’ su tutte le migliori. Herrmann nettamente in testa a metà terzo giro, con 12″ su Roeiseland.

14.51 Arriva un altro 5/5 per Oeberg che è solamente 18″ dietro a Vittozzi. Attenzione a lei.

14.50 Hermmann con lo zero dopo due serie!! Ecco la possibile sorpresa! Wierer con lo zero a terra, rapidissimo, è quinta!

14.49 Roeiseland è quella che fa più paura di tutte adesso, 23″ di vantaggio su Lisa ma l’azzurra ha sparato rapida.

14.48 Due errori per Eckhoff!! Serve la reazione di Wierer perché si possono recuperare tanti punti qui.

14.47 Doppio errore di Fialkova che si chiama fuori, Eckhoff arriva alla terza serie con 47″ di ritardo da Lisa.

14.46 Lisa entra con 13″ al terzo poligono e trova il 15 su 15!!!!! VITTOZZI è tornata!!!!!

14.45 Eckhoff si sta difendendo sugli sci per non esagerare con le pulsazioni. Sbaglia l’ultimo bersaglio della seconda serie anche Oeberg! Per Lisa la situazione è d’oro!

14.43 Manca un bersaglio anche Tandrevold in piedi, e nello stesso momento sbaglia anche Hojnisz nella terza serie.

14.42 Le speranze azzurre sono tutte riversate su Lisa Vittozzi ora che sta tenendo un buon passo, anche se non spettacolare.

14.40 Wierer entra con 7″ su Eckhoff ma va ancora in grande crisi e ne manca due, esattamente come nelle due serie in piedi dell’ultima prova.

14.39 4/5 per la norvegese che concede qualcosa! Si apre la gara a tutte!

14.38 Bene Roeiseland nella prima serie, ora Eckhoff arriva al poligono in piedi.

14.37 Wierer non perde da Tiril Eckhoff, restano 4″ di margine tra le due a metà secondo giro.

14.36 Altro zero di Lisa Vittozzi! Vola la sappadina e resta attaccata a Hojnisz dopo 2 serie.

14.35 Zero di Sanfilippo in piedi, 9/10 ottima prima parte di gara al tiro, anche se sugli sci non è la miglior Federica.

14.34 Zero per Hanna Oeberg che è la nuova leader, con 2″ su Dorothea.

14.33 Oeberg tiene il passo di Eckhoff nel primo giro, Lisa nel secondo! Ottimi segnali da parte dell’azzurra

14.32 POLIGONO SUPREMO DI DOROTHEA, velocissima! Esce dal poligono con 5″ di margine!

14.31 Miglior tempo ai 1.4km per Oeberg, Wierer arriva al poligono con 6″.

14.30 Manca un bersaglio Simon mentre Eckhoff è ancora perfetta e vola in testa.

14.29 5″ il distacco di Wierer ai 2.1km sulla leader Eckhoff che si appresta a sparare nella prima serie.

14.28 Lo zero di Lisa! FORZA!

14.27 Vittozzi paga 10″ da Eckhoff in entrata poligono.

14.26 Errore anche di Braisaz nella prima serie, Eckhoff e Wierer sugli stessi tempi al primo rilevamento.

14.25 Non super avvio di Simon che è sui tempi di Sanfilippo nel primo giro, l’italiana ne manca uno a terra.

14.24 Al via anche Dorothea, che ha grande voglia di riscatto. Hojnisz intanto apre la gara al poligono trovando lo zero.

14.23 Buon avvio della sappadina, 2″ dalla francese al 1.4km.

14.21 Un’ottima Braisaz si fonda subito in testa come previsto, sono partite Vittozzi, Simon e Eckhoff.

14.20 Sanfilippo al 1.4km passa con 7″ di ritardo dall’austriaca Innerhofer.

14.18 Partita anche la vincitrice in Svezia Braisaz. Ancora nessuno è passato al primo rilevamento.

14.17 Sanfilippo scesa sul tracciato, poche aspettative di classifica sulla sua gara ma si può ambire a buone percentuali.

14.15 E’ partita Hojnisz!

14.14 Il vento è però leggermente cresciuto rispetto alla giornata di ieri, ma ora è tempo di partire con la cronaca della gara.

14.12 Splende il sole, le condizioni sono molto simili a quelle di ieri degli uomini.

14.10 Quattro podi e sette top 10 in carriera per Wierer a Pokljuka, pur senza mai riuscire a vincere. Sarà oggi la volta buona? Tra pochissimo lo scopriremo insieme.

14.08 Diamo un piccolo resoconto dei pettorali importanti: 3 Sanfilippo, 5 Braisaz, 8 Vittozzi, 11 Simon, 12 Eckhoff, 15 Wierer, 18 Tandrevold, 22 Oeberg, 27 Roeiseland, 28 Fialkova, 31 Herrmann, 59 Carrara

14.06 Meno di dieci minuti alla partenza della polacca Monika Hojnisz, pettorale 1.

14.04 Lisa Vittozzi oggi parte per trovare uno zero che manca ormai dallo scorso marzo, quando proprio nella 15 km trovò lo zero nei Mondiali di Oestersund nella prova che le garantì l’argento iridato alle spalle della sopracitata Oeberg.

14.02 Come sempre ci sarà poi la variabile impazzita Marte Roeiseland, ma la norvegese non è mai stata a proprio agio in questo format, tutt’altro. Una sola top 10 in carriera per lei.

14.00 A proposito di Svezia, grandissima attesa oggi è proprio Hanna Oeberg, campionessa mondiale in carica e che probabilmente per caratteristiche e recente crescita dimostrata sugli sci può anche essere considerata la principale favorita.

13.57 Si tratta della seconda individuale in stagione, dopo quella in Svezia che ha visto trionfare a sorpresa la francese Justine Braisaz, non certo una specialista del format.

13.55 L’altoatesina è chiamata qui a rialzare la testa, dopo le difficoltà patite nelle serie in piedi dell’inseguimento di Ruhpolding, e l’occasione potrebbe essere quella giusta. Eckhoff appare in grande confidenza ma in una 15km non c’è mai nulla di scontato e Wierer dovrà essere pronta a sfruttare ogni chance che l’avversaria potrebbe concederle.

13.52 Quarantadue. Tanti sono i punti di distacco che separano la nostra Dorothea Wierer alla norvegese Tiril Eckhoff prima della sesta tappa di coppa del mondo, l’ultima prima dei Mondiali.

13.50 Buongiorno e benritrovati su OA Sport, pronti per seguire insieme la 15km femminile di biathlon da Pokljuka (Slovenia).

Presentazione Individuale – Orario, programma e pettorali di partenza

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

Riparte oggi la sfida tra la nostra Dorothea Wierer e la norvegese Tiril Eckhoff, che ha acquisito un vantaggio sostanzioso in classifica grazie alla debacle dell’azzurra nell’inseguimento di Ruhpolding, domenica scorsa. Oggi però la storia potrebbe essere diversa. La 15 km è il format sulla carta più rischioso per la leader e la ventinovenne altoatesina dovrà farsi trovare pronta in caso di qualche errore di troppo dell’avversaria.

La svedese Hanna Öberg, campionessa del mondo in carica, sta salendo di colpi e dovrebbe giocare il ruolo di principale favorita, anche rispetto alle due contendenti per la coppa. Allo stesso modo anche la nostra Lisa Vittozzi cercherà di tirar fuori il meglio da questo contesto, mirando soprattutto a trovare finalmente quello zero che le manca proprio dall’individuale iridata in Svezia dello scorso anno, la gara che le permise di mettersi al collo l’argento e la prima medaglia mondiale della carriera. Si parte alle 14:15, buon divertimento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BIATHLON

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse