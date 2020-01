Judo: Francesca Milani è settima nei -48 kg al Grand Prix Tel Aviv 2020, out prima dei quarti gli altri italiani

La prima giornata del Grand Prix di Tel Aviv 2020 è andata in archivio senza grandi exploit da parte della Nazionale italiana di judo, che si è dovuta accontentare di un settimo posto di Francesca Milani nei 48 kg e di qualche altra vittoria nei turni eliminatori del primo torneo stagionale del World Tour. Alla Shlomo Arena si sono disputate quest’oggi le gare di cinque categorie di peso: -48, -52, -57 kg femminili e -60, -66 kg maschili.

Partiamo dalla buonissima prestazione complessiva di Francesca Milani nella categoria di peso più leggera, con la 26enne romana che si è ben comportata replicando il settimo posto ottenuto al Grand Prix di Perth nel finale della scorsa annata. L’azzurra ha sovvertito il pronostico della vigilia superando una dopo l’altra le più quotate Gabriela Chibana (Brasile) e Katharina Menz (Germania) per poi cedere il passo alla giapponese Natsumi Tsunoda (passata dai 52 ai 48 kg per tentare la qualificazione olimpica) nei quarti di finale ed infine alla turca Tugce Beder nei ripescaggi. Con questi 182 punti incamerati in classifica, Milani si è messa in scia alla connazionale Francesca Giorda (eliminata all’esordio a Tel Aviv dalla forte serba Milica Nikolic) nella disperata rincorsa verso il pass a Cinque Cerchi.

Molta sfortuna legata al sorteggio invece per Martina Lo Giudice, unica rappresentante nostrana nei -57 kg, la quale si è sbarazzata al primo turno dell’abbordabile rumena Corina Stefan (waza-ari dopo 45″ di Golden Score) prima di uscire sconfitta ai sedicesimi di finale per mano di un’atleta in grande spolvero come la francese Helene Receveaux (finalista). In campo maschile c’è da sottolineare il successo dell’esordiente 22enne Angelo Pantano contro l’azero Karamat Huseynov al primo turno dei -60 kg prima di uscire di scena con il forte coreano Harim Lee agli ottavi, mentre Biagio Stefanelli è stato eliminato al secondo turno dei -66 kg dal vice-campione olimpico in carica Baul An dopo essersi imposto per ippon sul turco Sinan Sandal. Elios Manzi, iscritto al torneo fino alla giornata di ieri, ha deciso di non gareggiare in Israele nei suoi -60 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Prix Tel Aviv 2020 di judo:

-48 kg F

1 Tsunoda (Jpn)

2 Boukli (Fra)

3 Clement (Fra) e Beder (Tur)

-52 kg F

1 Maeda (Jpn)

2 Jeong (Kor)

3 Park (Kor) e Van Snick (Bel)

-57 kg F

1 Kajzer (Slo)

2 Receveaux (Fra)

3 Gjakova (Kos) e Karakas (Hun)

-60 kg M

1 Kim Won Jin (Kor)

2 Akkus (Tur)

3 Aoki (Jpn) e Foca (Mda)

-66 kg M

1 Baul An (Kor)

2 Serikzhanov (Kaz)

3 Cargnin (Bra) e Flicker (Isr)

Foto: IJF