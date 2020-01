Oggi alle 18.30 la Nazionale italiana di calcio a 5 di Alessio Musti inizierà la propria avventura nell’Elite Round, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla nona edizione dei Mondiali che si terranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020.

A Povoa de Varzim (Portogallo) la formazione tricolore affronterà la Finlandia per il primo impegno di questa fase, decisiva per la conquista del pass iridato. A seguire, i ragazzi di Musti dovranno vedersela contro la Bielorussia, già incontrata nel Main Round ad Eboli, e poi domenica 2 febbraio sarà la volta del match contro i forti padroni di casa, guidati da Ricardinho. Non saranno ammessi errori perché la la prima del girone si qualifica direttamente a Lituania 2020, mentre la seconda affronterà uno spareggio andata e ritorno (9-12 aprile, azzurri già certi di disputare l’eventuale gara di ritorno in casa) contro la seconda classificata del gruppo comprendente Serbia (ospitante), Spagna, Francia e Ucraina. La Finlandia non andrà sottovaluta. La squadra di Mico Martić è in crescita nel panorama internazionale e l’essersi spinta fino a questa fase certifica questa evoluzione. Il secondo posto nel Gruppo 1 del Main Round alle spalle della Spagna, con due vittorie all’attivo contro la Polonia (2-1) e la Georgia (5-2), è un dato chiaro, da associare al gioco ben congegnato dai nordici, particolarmente forti dal punto di vista fisico.

Italia-Finlandia in tv oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: orario d’inizio, programma e streaming

Giovedì 30 gennaio

18.30 Italia-Finlandia

