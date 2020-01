Oggi, alle ore 18.30, la Nazionale italiana di calcio a 5 scenderà in campo nel secondo match del Gruppo A dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania. L’avversaria degli azzurri sarà la Bielorussia e l’obiettivo è quello di vincere. La formazione di Alessio Musti si è complicata non poco le cose, avendo pareggiato il match d’esordio (2-2) contro la non irresistibile Finlandia. Servirà una prova di tutt’altro spessore contro i bielorussi, già incontrati nel corso del Main Round ad Eboli (in quel caso vi fu un pareggio). Sarà necessaria maggior lucidità nei momenti difficili del match e pragmatismo in fase realizzativa, aspetti venuti a mancare contro i finlandesi.

Italia-Bielorussia in tv oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: orario d’inizio, programma e streaming

Oggi alle 18.30 la Nazionale italiana di calcio a 5 di Alessio Musti affronterà la Bielorussia nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2020, con l’obiettivo di vincere. Il match sarà visibile in streaming su Canal 11, emittente portoghese che trasmetterà gli incontri. OA Sport metterà a disposizione la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Venerdì 31 gennaio

18.30 Italia-Finlandia

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO A 5

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato calcio a 5