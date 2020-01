Inter-Fiorentina in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (29 gennaio)

Inter-Fiorentina è il quarto di finale che, questa sera, conclude la breve fase infrasettimanale dedicata alla Coppa Italia 2019-2020. La formazione vincente del confronto che si gioca in quel di Milano affronterà il Napoli in semifinale, che si terrà su doppio confronto.

Dal momento che Conte deve fare a meno di Brozovic, il centrocampo nerazzurro dovrebbe presentare il trio Barella-Sensi-Borja Valero. Resta incerta la presenza dell’appena arrivato Eriksen, che qualche minuto potrebbe giocarlo, ma è una decisione che spetterà all’allenatore. Nella Fiorentina esiste una possibilità che in porta ci vada Terracciano, ma bisogna vedere quanto reale sia l’ipotesi. In attacco, il dubbio è accanto all’inamovibile Chiesa: Vlahovic o Cutrone? Di sicuro non gli assenti Ribery e Boateng.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Bastoni; Candreva, Sensi, Borja Valero, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Loading...

Loading...

Inter-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia 2019-2020, si giocherà questa sera alle ore 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

COPPA ITALIA CALCIO 2019-2020

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45 Inter-Fiorentina

INTER-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai1

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse