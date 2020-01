Hockey ghiaccio, Alps League 2020: vincono Val Pusteria, Renon, Vipiteno, Asiago e Fassa, cadono Cortina e Gherdeina

La Alps Hockey League 2019-2020 è scesa in campo questa sera per il penultimo turno della stagione regolare. Cinque squadre italiane sul ghiaccio per migliorare la posizione in classifica in vista della post-season. In vetta alla graduatoria l’Olimpija Ljubljana è già sicura del primo posto e stasera si fa sorprendere da Lustenau. Alle sue spalle Renon e Val Pusteria vincono e distanziano Cortina che cade a Kitzbuhel. Fassa sale al quinto posto, con Asiago che si porta al sesto.

EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 4-3; sconfitta importante per Cortina che ora vede in pericolo il suo quarto posto. Gli ampezzani volano con doppietta di Giftopoulos e Trecapellil e si portano sul 3-0. Gli austriaci rispondono poi con doppio Havlik, Rosenlechner e Schreiber.

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina 6-1; ko pesantissimo per gli altoatesini che vanno sotto con la doppietta di Ban, quindi riaprono i conti con McGowan, prima che Lorraine (2), Soder e Zwerger chiudano i conti.

Vienna Capitals Silver – Asiago Hockey 2-5: facile successo per i veneti che dilagano nel finale con le reti di Rosa, Caporusso e Ginnetti nell’ultima frazione. In avvio Magnabosco e Loschiavo erano stati raggiunti da Anderson e Neubauer.

EC KAC II – HC Pustertal Wölfe 2-4: i Lupi agganciano Renon al secondo posto passando a Klagenfurt. Vantaggio degli austriaci con Kompain, quindi filotto dei gialloneri con Leitner, Lewis e McNally, prima che Kasper riapra i giochi al 52:37. MacArthur chiude tutto al 57:05.

SHC Fassa Falcons – EK Die Zeller Eisbären 3-1: i Falcons rinsaldano il quinto posto vincendo un match tirato. Vantaggio di Chiodo alla mezzora, prima del pareggio di Selan al 38:24. Nell’ultimo tempo Lundstrom e Chiodo fissano il punteggio sul 3-1.

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam 2-3 dopo overtime. Renon piega Salisburgo passando avanti con Lutz e Kostner nel primo tempo, ma i padroni di casa pareggiano i conti nel terzo periodo con Nyman e Feldner. La rete del successo arriva al 63:57 con Tudin,

HK SZ Olimpija Ljubljana – EHC Lustenau 2-3 dopo overtime

VEU Feldkirch – HDD SIJ Acroni Jesenice 1-2 dopo shoot.out

Steel Wings Lienz – Vipiteno Broncos 2-10; tutto facile per Vipiteno che surclassa il fanalino di coda con ben 10 reti. A segno per i Broncos Lemay (4), Doggett (4), Bustreo, Oberdhofer.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2019-2020

1 HKO 33 +63 79 2 RIT 33 +69 72 3 PUS 33 +56 72 4 SGC 33 +31 59 5 FAS 33 +6 58 6 ASH 33 +21 57 7 JES 33 +21 57 8 VEU 33 +10 57 9 EHC 33 +23 55 10 WSV 33 +5 54 11 RBJ 33 +42 51 12 EKZ 33 +2 47 13 GHE 33 -15 45 14 KEC 33 -22 39 15 KA2 33 -39 32 16 ECB 33 -60 29 17 VCS 33 -57 25 18 SWL 33 -156 3

