Golf, Jon Rahm a caccia della prima posizione mondiale nello spettacolare Waste Management Phoenix Open 2020. Assente Francesco Molinari

La stagione del PGA Tour di golf sta entrando lentamente nella fase calda che precede il primo Major stagionale. Questa settimana la carovana si sposta in Arizona per il Waste Management Phoenix Open 2020, uno dei tornei più spettacolari e incandescenti del calendario. L’atmosfera molto differente rispetto agli standard del golf professionale è valsa a questo evento il soprannome di “The Greatest Show on Grass“, visto che il gioco su fairways e greens del TPC di Scottsdale è sempre accompagnato da musica e spettacoli di ogni tipo.

l 132 golfisti presenti nel field di questa stagione hanno due sole opzioni: o conoscono perfettamente a cosa stanno per andare in contro oppure non vedono l’ora di provarlo. In particolare una buca del percorso si è guadagnata il titolo di la più emozionante del PGA Tour, e ovviamente parliamo della 16, un par 3 iconico dove oltre 15.000 persone possono assistere al tee shot da una gradinata che la circonda. Tipicamente in questo caso, contrariamente alla tradizione, la folla può incitare, applaudire e rumoreggiare, un po’ come avviene in occasione della Ryder Cup o di partite di altri sport.

Il field non è, in ogni caso, d’assoluto prestigio e solamente alcune delle star saranno al via di questa edizione. Il favorito numero 1 pare essere lo spagnolo Jon Rahm, che ha bruciato una possibile vittoria lo scorso weekend al Farmers Invitational con un orribile inizio di quarto giro. L’iberico ha poi inserito le marce altissime, recuperando e terminando in seconda posizione ad un solo colpo dal vincitore australiano Marc Leishman, e questa settimana vincendo potrebbe addirittura scavalcare in un colpo solo il nord-irlandese Rory McIlroy (fermo) e lo statunitense Brooks Koepka (che sarà impegnato sullo European Tour in Arabia Saudita) e diventare il nuovo numero 1 del mondo.

A contendergli il successo sul fantastico percorso par 71 di Scottsdale ci saranno principalmente golfisti a stelle e strisce, da Justin Thomas a Rickie Fowler, passando per Brand Snedeker (terzo settimana scorsa), Gary Woodland, Matt Kuchar e Bubba Watson. Non sarà al via Francesco Molinari, che ha iniziato molto male la stagione e ha deciso di prendersi un po’ di tempo ulteriore per cercare di sistemare gli attuali problemi.

Loading...

Loading...

Per vivere le emozioni del Waste Management Phoenix Open 2020 si potrà sfruttare il servizio offerto da Golf TV, il canale digitale che trasmette i più importanti eventi golfistici di PGA Tour e European Tour.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse