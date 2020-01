Ginnastica artistica, tutte le stelle della Serie A 2020: le Fate, il rientro di Meneghini, Lara Mori e la sorpresa Melnikova

La Serie A 2020 di ginnastica artistica scatterà sabato 1° febbraio con la prima tappa in programma al Mandela Forum di Firenze, il massimo campionato italiano a squadre prevede la disputa di tre appuntamenti e poi la Final Six a cui parteciperanno le prime sei classificate: nuovo format per cercare di mettere più pepe al torneo anche se, soprattutto al femminile, sembra tutto già scritto in partenza vista l’elevata caratura tecnica delle favorite della vigilia. La Brixia Brescia non dovrebbe avere particolari problemi a conquistare il tricolore considerando che potrà schierare quattro quinti della Nazionale che a ottobre ha vinto il bronzo ai Mondiali: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio. Queste sono soltanto alcune delle stelle che vedremo in campo nei prossimi mesi, cruciali nella marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista.

Quali sono le altre big che vedremo all’opera in Serie A? Spicca indubbiamente la russa Angelina Melnikova, bronzo all-around agli ultimi Mondiali e capitana della sua Nazionale: l’incantevole bionda, indubbiamente una delle migliori ginnaste del panorama internazionale attuale, sarà in prestito alla Gal Lissone per due tappe. Si tratta di un rinforzo importante per il team brianzolo che rilancia Elisa Meneghini, pronta a tornare in gara dopo un 2019 molto complicato e lontano dalle pedane: la Mini si rimette in gioco e spera di essere grande protagonista, indubbiamente le sue prestazioni saranno da tenere d’occhio con particolare attenzione.

Tante straniere di spicco in Serie A, tra loro figurano anche due pezzi grossi come la russa Tatiana Nabieva (un glorioso passato in Nazionale con tanto di oro a squadre ai Mondiali) che darà una mano importante alla Ginnastica Salerno e la giamaicana Danusia Francis (apprezzatissima in NCAA, il Campionato Universitario Statunitense) che vestirà il body della Adesso Sport. Martina Maggio era riserva a Stoccarda e riparte con grande entusiasmo sempre con la sua Brixia Brescia mentre Desiree Carofiglio, in campo nella storica finale iridata del team event, gareggerà con la Fanfulla Lodi che torna nella massima categoria. Non poteva mancare Lara Mori alla guida della sua Giglio Montevarchi ma la toscana sarà costretta a saltare alcuni appuntamenti perché sono concomitanti con la Coppa del Mondo di specialità, il circuito che sta seguendo con l’obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi.

Sono presenti poi altre italiane di punta come Giada Grisetti e Caterina Cereghetti in forza al Centro Sport Bollate (la seconda è però in ripresa da un infortunio quindi non la vedremo subito all’opera). Bellissimo il rientro in gara di Sofia Busato dopo due terribili infortuni, la comasca ripartirà gradualmente dalla Serie A2 con la Polisportiva Fino Bornasco. Da seguire poi anche Giulia Cotroneo e Giulia Bencini che lo scorso anno regalarono magie con Civitavecchia, Sara Berardinelli sarà la capitana della Adesso Sport, Alessia Federici è in prestito all’Artistica 81 Trieste.

Foto: Simone Ferraro/FGI