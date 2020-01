Ginnastica artistica, Serie A Firenze 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Sabato 1° febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre della Polvere di Magnesio riparte dal Mandela Forum di Firenze: inizia ufficialmente la stagione di questo sport, parte la lunga cavalcata che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci aspetta un grande spettacolo nel capoluogo toscano, si incomincia col botto anche se le ragazze non sono ancora al top della forma perché si sta lavorando sul lungo periodo in vista dei Giochi. Attenzione perché quest’anno il format è diverso: 12 squadre partecipanti per sesso, le prime 3 classificate al termine delle tre tappe accederanno alla Final Six che assegnerà lo scudetto.

La Brixia Brescia è la grande favorita per la conquista del titolo, le Campionesse d’Italia non dovrebbero avere problemi a conquistare il tricolore anche perché la Leonessa schiera quattro quinti della Nazionale che a ottobre ha vinto il bronzo ai Mondiali: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio. Le ragazze di Enrico Casella non avranno rivali, attenzione però alla Gal Lissone che ripunterà su Elisa Meneghini e che per due tappe avrà a disposizione una stella del calibro di Angelina Melnikova. Lara Mori guiderà la Giglio Montevarchi di fronte al proprio pubblico, ci saranno anche Desiree Carofiglio e Martina Maggio. Tra gli uomini la Ginnastica Salerno sempre favorita per lo scudetto, da non perdere Marco Lodadio col body di Civitavecchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della prima tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica che andrà in scena sabato 1° febbraio a Firenze. L’evento sarà seguito in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, al momento non si sa ancora se sarà disponibile una diretta tv e/o streaming.

CALENDARIO PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 31 GENNAIO:

16.00-20.30 Serie B

SABATO 1° FEBBRAIO:

09.30-14.00 Serie A2

14.30-19.00 Serie A1

PRIMA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Al momento non ci sono notizie riguardo a eventuali dirette tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

