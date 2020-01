FOTO Alex Vinatzer con la ragazza che ha invaso la pista a Schladming: l’azzurro insieme alla bella bionda

Alex Vinatzer ha conquistato un buon sesto posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro si è distinto nella night race, l’evento per eccellenza della stagione per quanto riguarda i pali stretti. Nella seconda manche, però, una bella ragazza bionda seminuda ha invaso la pista proprio sulla linea del traguardo mentre stava arrivando l’azzurro.

La donna in abiti succinti aveva in mano un cartellone che riportava un tributo al compianto Kobe Bryant, l’altoatesino ha dichiarato di non averla vista mentre era impegnato ad affrontare le ultime porte del difficile tracciato austriaco. Al termine della gara è riuscito a incontrare la ragazza con cui ha scattato una foto. Alex Vinatzer ha postato l’immagine sui suoi canali social, ritratto con un sorriso smagliante accanto a questa bella ragazza che fortunatamente non gli ha rovinato la manche.

FOTO ALEX VINATZER CON LA RAGAZZA CHE HA INVASO LA PISTA A SCHLADMING:

Foto: profilo Facebook Alex Vinatzer