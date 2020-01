Fernando Alonso: “Se tornerò alla Dakar sarà per vincere. Sono molto felice, è stata una sfida personale”

Fernando Alonso ha concluso la sua avventura alla Dakar 2020 a ridosso della top 10, il due volte Campione del Mondo di F1 ha fatto il suo esordio nel Rally Raid più prestigioso e importante al mondo riuscendo a distinguersi con 8 piazzamenti di tappa nelle prime dieci posizioni e un eccellente secondo posto nell’ottava frazione. Non sono mancati i problemi tecnici, soprattutto al secondo giorno quando a causa della rottura di una sospensione ha perso oltre due ore di tempo.

Lo spagnolo ha raccontato la sua esperienza in Arabia Saudita al termine dell’evento: “Non potrei essere più felice di così. Ho finito la mia prima Dakar. So che ci sono persone che ci provano più volte fino a quando non riescono a farlo e ho avuto la fortuna, ma anche la squadra perfetta, per riuscire a farcela al primo colpo. Pensavo che sarei stato molto più lontano dai migliori. E’ stata una sfida personale. Volevo vivere la manifestazione dall’inizio alla fine e provare tutte le esperienze possibili. Penso che non ci sia nulla di più diverso tra la F1 e la Dakar. Se sono competitivo qui, posso esserlo anche per provare a vincere qualche tappa e anche di essere forte in altre categorie del motorsport“.

L’ex pilota della Ferrari non esclude un suo ritorno alla Dakar: “Se dovessi decidere di fare un’altra Dakar, sarebbe con grandi aspettative. Ora non voglio pensarci. Sono contento di com’è andata. Logicamente, dopo questa prima esperienza in cui mi sono mostrato competitivo, se dovessi tornare in futuro lo farò per vincere, per aggiungere una vittoria importante alla mia carriera. Ne ho ancora bisogno. Dovrei fare una preparazione più precisa e dettagliata, avendo inoltre il materiale migliore“.

Foto: Lapresse