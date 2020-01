Federer-Djokovic, semifinale rovente agli Australian Open: le quote per le scommesse. Serbo favorito

Roger Federer e Novak Djokovic sono pronti per affrontarsi nella semifinale degli Australian Open 2020 che andrà in scena giovedì 30 gennaio (ore 09.30 italiane). Si preannuncia una sfida rovente sul cemento di Melbourne dove andrà in scena il cinquantesimo atto dell’eterna rivalità tra lo svizzero e il serbo, rispettivamente numero 3 e numero 2 del mondo (attenzione perché lo slavo balzerebbe in testa al ranking ATP in caso di vittoria del torneo).

Djokovic si presenta all’appuntamento in grandissima forma, non ha avuto particolari difficoltà nei turni precedenti ed è il chiaro favorito della vigilia. Federer si è invece dovuto inventare una magia nei quarti di finale dove ha annullato sette match-point a Tennys Sandgren e anche negli ottavi di finale si era salvato nel super tie-break con Millman recuperando da 8-4.

I bookmakers non hanno dunque dubbi e nell’assegnazione delle quote per le scommesse sono stati molto chiari: il successo del serbo è dato a un misero 1.10, l’elvetico sembra addirittura spacciato visto che un suo successo verrebbe pagato addirittura 6,50 volte la posta giocata. Ricordiamo anche i precedenti: 26-23 per Djokovic che negli Slam non perde contro il rivale addirittura dal 2012 e a Melbourne ha vinto ben sette titoli.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse