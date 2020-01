F1, i Test 2020 saranno trasmessi in diretta tv su Sky: in programma sei giorni di prove a febbraio. Date, calendario e orari

I Test F1 saranno trasmessi in diretta tv su Sky. A comunicare la notizia è stato Carlo Vanzini sul suo profilo Instagram, il telecronista di Formula Uno ha offerto la bella novità a tutti gli appassionati della massima categoria automobilistica che potranno così gustarsi in tempo reale tutta l’azione in pista, minuto dopo minuto: arriveranno le immagini direttamente da Barcellona per poter comprendere fin da subito il rendimento delle varie vetture nelle prime uscite di avvicinamento al Mondiale che scatterà poi nel weekend del 13-15 marzo col GP d’Australia a Melbourne.

Tutti i dettagli devono ancora essere comunicati ufficialmente da Sky, le date dei Test F1 invernali sono già delineate da tempo: si girerà sul circuito Montmelò di Barcellona (Spagna) dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 febbraio, sono in programma dunque sei giorni complessivi di test (otto ore a disposizione per ogni giornata). Lewis Hamilton è pronto per inseguire il settimo titolo iridato al volante della Mercedes, la Ferrari lancerà la sfida con Charles Leclerc e Sebastian Vettel, la Red Bull cercherà il colpaccio con Max Verstappen. Prevista anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse