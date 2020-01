F1, Helmut Marko: “Honda ci ha promesso miglioramenti importanti e noi le crediamo”

Helmut Marko, responsabile capo dello sviluppo della vettura 2020 della Red Bull, è convinto che il motore Honda nella prossima stagione sarà in grado di far competere la vettura per il titolo. Queste le sue parole riportate da Marca.com “La Honda prevede grandi miglioramenti al suo motore in questo 2020. Noi le crediamo e sappiamo di non avere più scuse“.

“Nel 2020 puntiamo a vincere il titolo con Verstappen” prosegue Marko “Per questo dovremo essere competitivi sin dall’inizio e stiamo lavorando per avere il telaio performante al 100% già alla prima gara. In questa stagione, inoltre, saremo chiamati a vincere più di cinque gran premi“.

Foto: FOTOCATTAGNI