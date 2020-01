F1, Fernando Alonso verso il rientro? “Non ho parlato con Ferrari per il 2021. Mi sento ancora un pilota di Formula Uno”

Fernando Alonso si sta apprestando a chiudere la sua avventura alla Dakar 2020, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è messo in mostra con alcuni buoni risultati al volante della sua Toyota anche se non vincerà una tappa come sperava (salvo miracoli sportivi nell’ultima frazione in programma domani) e ha regalato emozioni quando in un’occasione ha indossato i panni del meccanico per risolvere delle criticità sulla sua vettura. L’asturiano ha provato l’ebrezza di mettersi in gioco nel Rally Raid più prestigioso e importante al mondo, ora dovrà concentrarsi sulla 500 Miglia di Indianapolis che cercherà di vincere per completare la Tripla Corona ma si deve già pensare al 2021. Molti avevano parlato di un suo possibile ritorno in F1 nel 2021 e addirittura di un avvicinamento alla Ferrari con cui ha già corso vincendo 11 Gran Premi e sfiorando il Mondiale in due occasioni. Il 38enne lasciò la Scuderia di Maranello con alcune polemiche nel 2014 per poi accasarsi alla McLaren dove non riuscì a ottenere i risultati sperati.

Un rientro nella massima categoria automobilistica non sembra così impossibile ma sicuramente non con il Cavallino Rampante come lo stesso Fernando Alonso ha ribadito alla radio spagnola Cope durante la trasmissione El Partidazo de Cope: “Non ho parlato con la Ferrari per il 2021. Penso che l’avventura con Ferrari sia stata bella, ma non penso sia il momento di parlare di un ritorno. Credo che loro abbiano scommesso sul futuro puntando tutto con Charles Leclerc. Per il 2021 dovrò prima vedere chi potrà essere competitivo e forse la Ferrari non sarà tra i favoriti. In estate dovrò prendere una decisione, questo è sicuro. Valuterò la F1, potrei tornare anche nel WEC visto che arriveranno le hypercar, oppure potrei fare un campionato intero in Indycar. Dentro di me mi sento ancora un pilota da F1, un campionato che mi piace e nel quale so di poter dare il meglio di me. La F1 è il top tra tutte le categorie, ma ha anche i suoi svantaggi: richiede una dedizione totale, e ho già avuto 18 anni di carriera fatti in quel modo: devo capire se mi interessa davvero fare altri 2-3 anni con quel carico di lavoro”.

Foto: Lapresse