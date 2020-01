DIRETTA Sci alpino, Live discesa Bansko e superG Kitzbuehel: orari, programma, tv, pettorali di partenza

Si apre oggi, venerdì 24 gennaio, un’altro fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 09.45 si disputerà la discesa libera femminile a Bansko, in Bulgaria, quae recupero di quella cancellata in Val d’Isere, mentre a Kitzbuehel, in Austria, alle ore 11.30 si terrà il supergigante maschile.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 24 GENNAIO

Venerdì 24 gennaio

Ore 09.45: discesa libera femminile Bansko (recupero Val d’Isere)

Ore 11.30: supergigante maschile Kitzbuehel

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST DISCESA LIBERA FEMMINILE BANSKO (recupero Val d’Isere)

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

2 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

3 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

9 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

10 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

break

11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

12 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

17 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

19 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

20 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

break

21 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head

22 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

24 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

25 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

26 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

27 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

28 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

30 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

break

31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

32 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

33 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

34 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

36 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

37 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

38 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

39 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

40 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT

41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

42 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

43 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

44 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

45 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

46 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

47 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

48 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

49 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

50 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

51 206367 HRONEK Veronique 1991 GER

STARTLIST SUPERGIGANTE MASCHILE KITZBUEHEL

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

break

11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

14 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

15 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

17 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

18 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

break

21 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

23 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

28 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

29 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic

30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

break

31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

32 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

33 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

36 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head

37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

39 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

41 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol

42 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

43 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head

44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

48 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

49 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head

50 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer

51 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

53 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

54 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli

56 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

57 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo