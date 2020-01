DIRETTA Milan-Torino, Coppa Italia calcio Live: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Si vanno a concludere i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Questa sera, infatti, alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro toccherà a Milan-Torino, per capire chi andrà a sfidare nella semifinale (che si giocherà in un turno con andata e ritorno) la Juventus. Saranno 90 minuti di fuoco (oppure 120 in caso di supplementari) tra i rossoneri, corroborati dopo i recenti successi (anche quello sofferto in casa del Brescia) ed i granata, reduci da una scoppola clamorosa in casa per 0-7 contro l’Atalanta.

Il Milan, anche grazie al fatto che giocherà sul proprio terreno questa sfida, parte con i favori del pronostico. Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, il vento è cambiato e, anche senza brillare troppo, sono arrivati anche i risultati. Per il Torino, invece, dopo la figuraccia di domenica c’è la grande chance di andare a sfidare i cugini bianconeri in semifinale, un modo ulteriore per dare tutto in questo match.

IN TV — Milan-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2020 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2020

Martedì 28 gennaio

20.45 Milan-Torino

Foto: Lapresse