Dinamo Sassari-Hapoel Holon oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020

Penultima giornata di stagione regolare per la Basketball Champions League 2019-2020, con la Dinamo Sassari che, nel girone A, affronta l’Hapoel UNET Holon già battuto all’andata con il punteggio di 92-94 grazie a un grande Dyshawn Pierre.

Un successo proietterebbe la Dinamo verso il primo posto nel girone, al momento conteso tra la formazione di Gianmarco Pozzecco e il Turk Telekom Ankara. C’è anche la voglia di riscatto rispetto alla sconfitta del PalaSerradimigni dello scorso sabato, contro Trento, causata dalla tripla di tabella sulla sirena di Alessandro Gentile. Terza partita con la maglia di Sassari per Dwight Coleby. Torna nel palasport sardo Joe Alexander, protagonista con la maglia del Banco di Sardegna nella stagione 2015-2016. Prima della partita, come su tutti i campi di Champions League, si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant.

Il match tra Dinamo Sassari e Hapoel UNET Holon avrà inizio questa sera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Ore 20:30 Dinamo Sassari-Hapoel UNET Holon

DINAMO SASSARI-HAPOEL UNET HOLON: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

