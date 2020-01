Coppa Italia volley 2020, il tabellone delle semifinali: calendario, date, orari e tv. Il programma completo

Si è appena conclusa una giornata molto importante per delineare il tabellone delle semifinali della Coppa Italia 2020 di pallavolo maschile. Quest’oggi sono andati in scena tre dei quattro quarti di finale in programma con le vittorie di Civitanova su Monza per 3-1 (25-13 25-14 18-25 25-19), di Perugia su Padova per 3-0 (25-16 27-25 25-17) e di Modena su Ravenna sempre per 3-0 (26-24 25-13 25-22). L’ultima squadra qualificata per le Final Four uscirà dalla sfida di domani sera tra Milano e Trento.

Le Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile si disputeranno venerdì 21 e sabato 22 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della manifestazione. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE 2020

SEMIFINALI – SABATO 22 GENNAIO

Ore 15.00 Civitanova vs Milano/Trento

Loading...

Loading...

Ore 18.30 Perugia vs Modena

FINALE – DOMENICA 23 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia volley 2020

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Roberto Bartomeoli