Coppa Italia 2020, Milan-Torino: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Martedì 28 gennaio si giocherà Milano-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena una partita da dentro o fuori, si decide tutto in 90 minuti: la squadra vincitrice staccherà il pass per la semifinale e potrà proseguire la propria rincorsa verso il titolo, la perdente verrà eliminata dal torneo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà naturalmente con i supplementari ed eventuali con i calci di rigore. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, sulla carta aperta a qualsiasi risultato.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria all’ultimo minuto contro l’Udinese in campionato mentre i granata sono crollati contro il Sassuolo, prima della scontro diretto è in programma un’altra giornata di Serie A col Torino che ospiterà l’Atalanta e il Milan che se la dovrà vedere sul campo del Brescia. Si tratta di una partita importante per entrambe le formazioni che stazionano a metà classifica, proseguire in questo torneo è cruciale per entrambe e può anche aprire uno spiraglio per entrare in Europa.

Quando si gioca Milan-Torino, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio? Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita che sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILAN-TORINO, QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 28 GENNAIO:

20.45 Milan-Torino

MILAN-TORINO, QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse