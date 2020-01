Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2020: Lorenzo Sommariva in testa dopo la vittoria a Big White!

Lorenzo Somariva si issa in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di snowboardcross dopo la vittoria ottenuta questa sera a Big White, in Canada. L’azzurro ha ora 340 punti di vantaggio sull’austriaco Alessandro Haemmerle. Scende in quarta posizione invece Omar Visintin.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SNOWBOARDCROSS MASCHILE 2020

1 SOMMARIVA Lorenzo ITA 2’500.00

2 HAEMMERLE Alessandro AUT 2’160.00

3 GRONDIN Eliot CAN 1’940.00

4 VISINTIN Omar ITA 1’890.00

5 DUSEK Jakob AUT 1’610.00

6 PERATHONER Emanuel ITA 1’570.00

7 BOLTON Cameron AUS 1’440.00

8 LUEFTNER Julian AUT 1’180.00

9 SURGET Merlin FRA 1’064.00

10 EGUIBAR Lucas ESP 980.00

Foto: Pentaphoto