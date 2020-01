Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Karl Geiger ancora in vetta dopo la tappa di Zakopane

La lotta per la Sfera di Cristallo si fa sempre più incerta ed appassionante tappa dopo tappa per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci maschile. Il tedesco Karl Geiger ha conservato il pettorale giallo di leader della generale dopo la gara individuale di Zakopane (Polonia) ma ora può vantare su un margine di 48 punti sull’austriaco Stefan Kraft, 100 sul giapponese Ryoyu Kobayashi e 107 sul polacco Dawid Kubacki. Troppo staccati tutti gli altri per i sogni di gloria, nonostante la vittoria odierna del padrone di casa Kamil Stoch. Di seguito la classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2019-2020

1. Karl Geiger (Germania) 931

2. Stefan Kraft (Austria) 883

3. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 831

4. Dawid Kubacki (Polonia) 824

5. Marius Lindvik (Norvegia) 585

6. Kamil Stoch (Polonia) 574

7. Daniel Andre Tande (Norvegia) 467

8. Philipp Aschenwald (Austria) 443

9. Peter Prevc (Slovenia) 421

10. Johann Andre Forfang (Norvegia) 410

Foto: Lapresse