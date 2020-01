Ciclocross, i convocati della Francia per i Mondiali di Dubendorf: Benoist e Crispin a caccia del titolo tra gli U23

A poco più di una settimana dall’inizio della rassegna iridata di ciclocross che si terrà l’1 e il 2 febbraio a Dubendorf, in Svizzera, la Francia ha diramato i suoi convocati per la manifestazione. Come già era noto, il miglior crossista transalpino, nonché campione nazionale in carica, vale a dire Clement Venturini, non sarà della partita, così come, nel femminile, mancherà l’iridata del 2014 Pauline Ferrand-Prevot, ferma ai box a causa di un infortunio. I Galletti, tra gli uomini Elite, schiereranno il veterano Steve Chainel e David Menut, tra le donne Elite, invece, Caroline Mani, 2° nel 2016, Perrine Clauzel e Marlène Petit.

Totalmente diverse le prospettive della Francia tra gli U23, ove i transalpini hanno serie chance di medaglia sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini, infatti, saranno della partita sia Mickael Crispin, campione d’Europa in carica, che Antoine Benoist, bronzo l’anno scorso a Bogense. Altre a loro due, presenti anche Thomas Bonnett, Joris Delbove, Maxime Gagnaire e Théo Thomas. Tra le donne la punta è Marion Norbert Riberolle, terza agli Europei di Sivelle, la quale sarà accompagnata da Léa Curinier e Amandine Fouquenet.

Defezioni importanti, per i transalpini, anche tra le donne juniores ove mancherà Olivia Onesti, seconda gli Europei di Silvelle e unica atleta in assoluto che sembrava capace di poter tener testa alle due enfant prodige neerlandesi Puck Pieterse e Shirin van Anrooij. Saranno della partita, al suo posto, Line Burquier e Lauriane Duraffourg. Tra gli uomini junires, invece, gareggeranno Ugo Ananie, Noé Castille, Remi Lelandais, Florian Richard Andrade e Baptiste Vadic.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter