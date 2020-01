Calendario Sport Invernali oggi (25 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare

Oggi sabato 25 gennaio ci aspetta una giornata davvero molto ricca di sport invernali, il calendario è intenso e fittissimo nel cuore di questo weekend davvero da urlo. C’è tantissima carne al fuoco con svariati eventi da non perdere. Il fine settimana di Kitzbuehel prosegue con la mitica discesa sulla Streif anche se purtroppo non ci sarà Dominik Paris a causa dell’infortunio, le donne saranno invece impegnate a Bansko (Bulgaria) con la seconda discesa libera dove Nicol Delago e Federica Brignone si presentano con importanti credenziali.

Continuano Europei di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina già pronte a brillare, ultima giornata degli Europei di pattinaggio artistico col free program femminile e la free danze delle coppie di danza in cui i nostri Guignard/Fabbri possono puntare al colpaccio. Spazio anche al biathlon con le staffette miste di Pokljuka, in serata poi lo snowboardcross a Big White con Michela Moioli desiderosa di vincere. Ad arricchire il piatto ci saranno anche slittino, skeleton, salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo con le due skiathlon di Oberstdorf.

Di seguito il calendario degli sport invernali oggi sabato 25 gennaio, il programma dettagliato, gli orari di tutti gli eventi e il palinsesto completo per non perdersi davvero nulla guardando tutte le gare in diretta tv e streaming. Prevista la DIRETTA LIVE generale scritta su OA Sport oltre a quelle tematiche per sci alpino, biathlon, short track e pattinaggio artistico.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (25 GENNAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

SABATO 25 GENNAIO:

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team HS140 a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon maschile a Oberstdorf (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

10.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile e femminile ad Altenberg (diretta streaming sub ibsf.org)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Bansko (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross a Idre Fjall

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda (diretta streaming su fil-luge.org)

12.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Oberstdorf (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

12.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile (diretta streaming su ibsf.org)

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS97 femminile a Rasnov

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta single mixed a Pokljuka (diretta tv su Eurosport)

13.25 PATTINAGGIO ARTISTICO – Europei, free dance (diretta tv su RaiSport)

13.55 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team 4×5 km a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport)

14.00 SHORT TRACK – Europei, seconda giornata (diretta streaming sul canale YouTube ISU)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGL maschile e femminile a Piancavallo (diretta tv su RaiSport)

15.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile (diretta streaming su ibsf.org)

15.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Sigulda (diretta streaming su fil-luge.org)

15.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Pokljuka (diretta tv su Eurosport)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Team HS140 maschile a Zakopane (diretta tv su Eurosport)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Europei, free program femminile (diretta tv su RaiSport)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile e femminile a Big White

