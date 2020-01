Calendario Coppa Italia volley 2020: programma semifinali, orari, tv e streaming

Si va pian piano delineando il programma delle semifinali di Coppa Italia di volley maschile. Si sono disputate questa sera tre match dei quarti di finale. Civitanova ha vinto soffrendo contro Monza 3-1 (25-13 25-14 18-25 25-19). Decisamente meno complicato il compito di Perugia che ha superato 3-0 (25-16 27-25 25-17) Padova. Medesimo risultato anche per Modena che ha ottenuto il successo con il punteggio di 26-24 25-13 25-22 contro Ravenna. L’ultima squadra che parteciperà alle semifinali sarà la vincitrice del match Milano-Trento.

Le Final Four sono in programma nel weekend del 21-22 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle semifinali di Coppa Italia 2020 di volley maschile. La Final Four sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE 2020

SEMIFINALI – SABATO 22 GENNAIO

Ore 15.00 Civitanova vs Milano/Trento

Ore 18.30 Perugia vs Modena

FINALE – DOMENICA 23 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia volley 2020

COPPA ITALIA VOLLEY 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Final Four sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

