Calcio, l’Atalanta strapazza il Torino per 0-7 nell’anticipo della 21a giornata della Serie A 2020

L’Atalanta maramaldeggia in casa del Torino nell’anticipo serale della 21a giornata della Serie A di calcio, imponendosi per 0-7 e salendo così a quota 38 in classifica, momentaneamente al quarto posto assieme alla Roma. Mattatore della serata Ilicic, autore di una tripletta, completano il tabellino marcatori Muriel (doppietta, uno dal dischetto), Gosens e Zapata (su rigore).

Nel primo tempo la Dea fa le prove generali del vantaggio al quarto d’ora con Palomino che impegna Sirigu. Dal corner seguente nasce il vantaggio bergamasco con Ilicic, proprio su assist di Palomino. Tutti contro Sirigu: al 23′ Gosens chiama al grande intervento il portiere granata, al 28′ Freuler lo imita e guadagna un corner. Da azione d’angolo nasce anche il raddoppio orobico, con Gosens abile a trovare l’angolo vincente. Prima dell’intervallo c’è spazio per il tris: al 45′ rigore per fallo di Lukic, sul dischetto va Zapata che non sbaglia.

Nella ripresa in avvio l’Atalanta dilaga grazie ad Ilicic: al 53′ arriva il poker con una staffilata da distanza siderale su punizione che batte Sirigu, al 55′ il triangolo tra Gomez ed Ilicic viene chiuso in maniera vincente ancora dallo sloveno. L’ultima mezz’ora del match vede gli uomini di Gaperini sfiorare più volte il punteggio tennistico, soprattutto con un paio di conclusioni di Gomez sventate da Sirigu, poi arriva il doppio giallo per Izzo. Al minuto 86 Meite commette fallo da rigore e Muriel dal dischetto trova il 6-0, ripetendosi due minuti più tardi su assist di Gomez per il definitivo 0-7. C’è il rosso anche per Lukic, ed il Torino chiude una serata orribile in nove uomini.

Foto: LaPresse