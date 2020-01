Busto Arstizio-Firenze in tv e streaming: orario, programma e palinsesto Coppa Italia volley 2020

Oggi, 29 gennaio, si disputerà il match tra Busto Arstizio-Firenze valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. La vincitrice della partita che si giocherà alle ore 20.30 si qualificherà alle Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay.

Le padrone di casa partono decisamente favorite visto il secondo posto in graduatoria, le toscane attualmente occupano il settimo posto. Stefano Lavarini si affiderà alle sue fuoriclasse come Kasta Lowe, Alessia Gennari e Britt Herbots attivate dalla classe di Alessia Orro.

Nika Daalderop e Sarah Luisa Fahr saranno i punti di riferimento per le toscane. Le ragazze di Giovanni Caprara proveranno a ribaltare il netto 3-0 subito nel match dello scorso 15 gennaio.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di Busto Arsizio-Firenze quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su PMG Sport.

BUSTO ARSIZIO-FIRENZE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA E DIRETTA TV

MERCOLEDì 29 GENNAIO

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Monza

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su PMG Sport.

Foto: Lisa Guglielmi LivePhotoSport