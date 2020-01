Berrettini-Sandgren in tv, orario Australian Open 2020: programma, streaming, palinsesto

Matteo Berrettini affronterà Tennys Sandgren al secondo turno degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Il romano ha liquidato la wild card australiana Harris con un secco 3-0 e mercoledì 22 gennaio tornerà sul cemento di Melbourne per incrociare lo statunitense: si tratta di un avversario ampiamente alla portata dell’azzurro che va a caccia della qualificazione al terzo turno dove dovrebbe poi sfidare uno tra Berankis e Querrey. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico ma naturalmente non dovrà sottovalutare l’americano, rivale comunque tignoso capace di eliminare il qualificato Trungelliti al primo turno.

Matteo Berrettini si presenta da numero 8 al mondo e dall’altra parte della rete troverà l’attuale numero 100 del ranking ATP, ci sono tutte le possibilità per continuare a farsi strada nella terra dei canguri. Il match tra Berrettini e Sandgren è in programma alla 1573 Arena, il terzo match a partire dalle ore 01.00 italiana dopo due incontri femminili (Suarez Navarro-Sabalenka e Mertens-Kovinic): verosimilmente Berrettini non inizierà a giocare prima delle ore 04.00 italiane.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Berrettini-Sandgren, match valido per il secondo turno degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

BERRETTINI-SANDGREN , SECONDO TURNO AUSTRALIAN OPEN 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO:

Non prima delle ore 04.00 Matteo Berrettini vs Tennys Sandgren

BERRETTINI-SANDGREN, SECONDO TURNO AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

