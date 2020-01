Basket, i migliori italiani della 20ª giornata di Serie A. Pietro Aradori MVP azzurro, Alessandro Gentile decisivo

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Sono diversi i giocatori italiani che hanno brillato durante questo turno di campionato, fornendo così buoni motivi per sorridere al commissario tecnico della Nazionale Meo Sacchetti. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui campi della penisola.

A guadagnarsi la copertina e la palma di MVP azzurro è Pietro Aradori, che ha trascinato la Fortitudo Bologna al successo interno contro Varese mettendo a segno ben 21 punti, impreziositi anche da 6 rimbalzi per una valutazione complessiva di 25, la più alta della giornata. Stesso numero di punti realizzati (21) per Awudu Abass, che però non sono bastati alla Germani Brescia per avere la meglio contro un’ottima Brindisi: l’ala lombarda ha tirato con il 47% dal campo (8/17) e ha conquistato anche 4 rimbalzi ottenendo una valutazione di 14. Restando nel team di Vincenzo Esposito, si è messo in luce anche Brian Sacchetti, che è stato chirurgico al tiro (4/5 dal campo) e ha realizzato 14 punti per una valutazione di 17.

Se Trento è riuscita nell’impresa di sbancare il Palaserradimigni, buona parte del merito va ad Alessandro Gentile, che, nonostante una serata non felicissima al tiro (6/16 dal campo), ha avuto la personalità e il coraggio di prendersi la tripla decisiva a fil di sirena, rompendo definitivamente la parità. L’ala azzurra ha fatto registrare complessivamente 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, ottenendo una valutazione di 10. Un contributo importante al successo trentino è stato fornito anche da Davide Pascolo, che ha ben figurato sotto canestro con 9 punti e 7 rimbalzi, che gli hanno consegnato una valutazione di 17. Dalla parte opposta della barricata, da segnalare la solita prestazione positiva di Marco Spissu, a referto con 11 punti e 4 assist, e una prova a corrente alternata per Michele Vitali, autore di 14 punti (con un ottimo 3/4 al tiro da tre), ma impreciso nella gestione del possesso in numerose circostanze (6 palle perse).

La Vanoli Cremona ha sconfitto a domicilio la Virtus Roma beneficiando della strepitosa performance come assistman di Travis Diener, che, a dispetto dei soli 3 punti segnati, ha distribuito perle ai compagni per ben 12 volte e ha ottenuto una valutazione di 15. Molto positiva tra i lombardi anche la prova di Michele Ruzzier, che ha messo a referto 15 punti (con un eccellente 4/5 al tiro dall’arco) e 5 assist per una valutazione complessiva di 13.

Loading...

Loading...

Le ultime due prestazioni da rimarcare sono quelle di Simone Fontecchio, autore di 14 punti nel successo interno di Reggio Emilia contro Cantù, e di Paul Biligha, che in quel di Trieste ha fatto sentire la propria presenza sotto le plance con 6 punti (3/3 al tiro dal campo), 7 rimbalzi e 3 stoppate, ottenendo così una valutazione finale di 15.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo