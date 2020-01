Oggi, venerdì 24 gennaio, andrà in scena la quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Vedremo all’opera nella sessione diurna Serena Williams e Novak Djokovic che metteranno nel mirino il successo e la continuazione del percorso verso il traguardo massimo: l’americana se la vedrà contro la cinese Wang, mentre il serbo affronterà il giapponese Nishioka.

Rimanendo sempre in casa nipponica e considerando in continuità i match sulla Rod Laver Arena, interessantissimo il match tra la campionessa in carica Naomi Osaka e l’astro nascente Coco Gauff che precederanno la sfida tra Roger Federer e l’australiano John Millman. Un match che non ispira grandi ricordi in tempi recenti all’elvetico, ricordando il clamoroso ko del rossocrociato negli US Open 2018. Ci sarà anche Fabio Fognini. Il ligure sarà impegnato sulla Melbourne Arena, dove il programma dei singolari inizierà non prima delle 2.30 italiane. Dopo gli incontri Jabeur-Wozniacki e Cilic-Bautista Agut toccherà al tennista di Arma di Taggia (orario intorno alle 7.00 italiane), che cercherà l’assalto agli ottavi di finale, dovendo affrontare l’argentino Guido Pella (testa di serie numero 22), avanti 2-1 nello “storico”.

Australian Open in tv oggi (24 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco

La quinta giornata degli Australian Open 2020 sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da Eurosport e live streaming su Eurosport Player. Di seguito la programmazione dei match che godranno della DIRETTA LIVE testuale di OA Sport:

Rod Laver Arena – ore 01

[1] A. Barty vs [29] E. Rybakina

[27] Q. Wang vs [8] S. Williams

Y. Nishioka vs [2] N. Djokovic

Dalle 09

[3] N. Osaka vs C. Gauff

J. Millman vs [3] R. Federer

Margaret Court Arena – ore 01

[14] D. Schwartzman vs [24] D. Lajovic

[25] E. Alexandrova vs P. Kvitova

[10] M. Keys vs [22] M. Sakkari

Dalle 09

[6] S. Tsitsipas vs [32] M. Raonic

S. Zhang vs [14] S. Kenin

Melbourne Arena – ore 02:30

O. Jabeur vs C. Wozniacki

M. Cilic vs [9] R. Bautista Agut

[22] G. Pella vs [12] F. Fognini

1573 Arena – ore 01

M. Fucsovics vs T. Paul

[18] A. Riske vs J. Goerges

T. Sandgren vs S. Querrey

Foto: LaPresse