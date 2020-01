Cinque Mulini 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Domenica 26 gennaio si disputerà la Cinque Mulini 2020, tradizionale corsa campestre che andrà in scena a San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’ottantottesima edizione di questa kermesse è stata inserita nel circuito Cross Country Permit della Federazione Internazionale di atletica leggera: non ci sono più i cinque mulini che hanno dato il nome a questa gara storica, ne sono rimasti soltanto due ovvero il Meraviglia e il Cozzi insieme alla fattoria Chiapparini.

Yeman Crippa vuole essere protagonista nella gara maschile dove però i favoriti sono l’etiope Tadese Worku e l’ugandese Oscar Chelimo senza dimenticarsi del keniano Leonard Kipkemnoi Bett. Tra le donne spiccano Winfred Mutile Yavi dal Bahrain (campionesse uscente), le keniane Jackline Jerono, Gloriah Kite e Mercy Cherono mentre l’Italia si affiderà soprattutto a Nadia Battocletti. La gara femminile si snoderà lungo 6000 metri, i maschi si cimenteranno sulla distanza di 11000 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della Cinque Mulini 2020. Le gare seniores saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

CINQUE MULINI 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 26 GENNAIO:

12.00 Seniores femminile (6000 metri)

12.35 Seniores maschile (11000 metri)

CINQUE MULINI 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport (gare seniores).

Diretta streaming su Rai Play (gare seniores).

Foto: Pier Colombo