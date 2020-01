Australian Open 2020, tutti i risultati di martedì 28 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

Rod Laver Arena – non prima delle 01

[14] S. Kenin vs O. Jabeur

Non prima delle 02:30

[1] A. Barty vs [7] P. Kvitova

Non prima delle 04:30

[3] R. Federer vs T. Sandgren

Non prima delle 09

[2] N. Djokovic vs [32] M. Raonic

Foto: LaPresse