Australian Open 2020, Stefano Travaglia deve arrendersi a Christian Garin: eliminazione al primo turno in tre set per l’azzurro

Niente da fare per Stefano Travaglia. L’azzurro (n.74 del ranking) è stato sconfitto al primo turno degli Australian Open 2020 di tennis dal cileno (n.36 ATP) Christian Garin con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. L’arrivo della pioggia nella giornata di ieri ha costretto gli organizzatori a rinviare una parte del programma a oggi, ma non ha mutato il corso degli eventi in questo caso. Garin si è dimostrato superiore in termini di regolarità da fondo e il nostro portacolori è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel secondo turno del torneo di Melbourne il canadese Milos Raonic, giustiziere di Lorenzo Giustino.

Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, la maggior profondità dei colpi di Garin fa la differenza. Travaglia è obbligato a salvare due palle break nell’ottavo game e poi poco può nel decimo, quando il rivale pone fine alla frazione, sfruttando il terzo set-point a disposizione. Il n.74 del ranking paga dazio, sopratutto, per la scarsa efficacia della seconda di servizio, con cui raccoglie solo il 39% dei punti.

Nel secondo set Garin parte con altrettanta decisione, conquistando il break nel secondo gioco. Nel game successivo l’azzurro ha una reazione d’orgoglio e si costruisce ben quattro opportunità del controbreak. Il n.36 ATP però si aggrappa al servizio, come si suol dire, e annulla tutte le opportunità. Dà il meglio in questa frazione Travaglia e altre due opportunità “break” del settimo game lo certificano, ma manca la dovuta concretezza. Scarso pragmatismo, infatti, che non permette al rappresentante del Bel Paese di evitare la capitolazione anche in questo parziale sul 6-3.

Nel terzo set lo spartito è sempre lo stesso: Garin parte meglio dai blocchi e nel terzo gioco arriva il break. Uno strappo decisivo per le sorti del confronto, visto che il rendimento del cileno al servizio è molto efficace: il 92% delle prime messe in campo e l’83% dei quindici vinti con questo fondamentale la dicono lunga. Statistiche che permettono al cileno di aggiudicarsi la sfida sullo score di 6-4.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse