Australian Open 2020, italiani in campo sabato 25 gennaio: calendario, orari, programma e tv

Camila Giorgi sarà l’unica italiano in campo agli Australian Open 2020 nella giornata di sabato 25 gennaio, l’azzurra se la dovrà vedere con la fortissima tedesca Angelique Kerber nel terzo turno del primo Slam della stagione di tennis. La nostra portacolori cercherà il colpaccio contro un autentico colosso per involarsi verso gli ottavi di finale sul cemento di Melbourne e sognare ancora in grande. La marchigiana scenderà in campo alle ore 01.00 italiane alla Margaret Court Arena per provare l’impresa contro una rivale da urlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli italiani in campo sabato 25 gennaio agli Australian Open 2020. Le partita saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIORGI-KERBER, AUSTRALIAN OPEN 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 GENNAIO:

01.00 Camila Giorgi vs Angelique Kerber

GIORGI-KERBER, AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse