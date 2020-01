Oggi 20 gennaio gli Australian Open andranno in scena. Sul cemento australiano assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) e dal tedesco Alexander Zverev.

MATCH SOSPESI PER PIOGGIA A MELBOURNE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HARRIS (20 GENNAIO), INIZIO ALLE ORE 01.00 ITALIANE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL (20 GENNAIO), INIZIO ALLE ORE 03.00 ITALIANE

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA (20 GENNAIO), INIZIO ALLE ORE 03.00 ITALIANE

In questo day-1 saranno Federer e Djokovic i primi ad entrare in scena, mentre Tsitsipas dovrà affrontare l’ azzurro Salvatore Caruso. Saranno sei gli italiani in totale a scendere in campo. Oltre al siciliano, vedremo all’opera Fabio Fognini, Mattero Berrettini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Martina Trevisan, splendida nel corso delle qualificazioni. Appare chiaro che le attese sono soprattutto per il ligure, il romano e l’altoatesino che puntano ad andare avanti nello Slam.

Australian Open 2020 in tv oggi (20 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco

Gli Australian Open inizieranno oggi lunedì 20 gennaio e termineranno domenica 2 febbraio con la finale maschile. L’intero torneo, comprese le qualificazioni (8-11 gennaio), sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport su entrambi i suoi canali e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di DIRETTE LIVE per tenersi aggiornati in tempo reale sull’andamento del torneo. Di seguito il calendario completo della prima giornata:

Rod Laver Arena (01.00 italiane)

N. Osaka (3) versus M. Bouzkova

A. Potapova versus S. Williams (8)

S. Johnson versus R. Federer (3)

Rod Laver Arena (09.00 italiane)

A. Barty (1) versus L. Tsurenko

J. Struff versus N. Djokovic (2)

Margaret Cour Arena (01.00 italiane)

D. Shapovalov (13) versus M. Fucsovics

K. Siniakova versus P. Kvitova (7)

V. Williams versus C. Gauff

Margaret Cour Arena (09.00 italiane)

S. Tsitsipas (6) versus S. Caruso

S. Stephens (24) versus S. Zhang

Melbourne Arena (01.00 italiane)

M. Berrettini (8) versus A. Harris (WC)

K. Ahn versus C. Wozniacki

J. Londero versus G. Dimitrov (18)

S. Stosur versus C. McNally (Q)

1573 Arena (01.00 italiane)

S. Querrey versus B. Coric (25)

R. Opelka versus F. Fognini (12)

M. Keys (10) versus D. Kasatkina

J. Konta (12) versus O. Jabeur

Campo 3 (01.00 italiane)

M. Trevisan (Q) versus S. Kenin (14)

A. Li (Q) versus L. Cabrera (WC)

J. Thompson versus A. Bublik

Non prima delle 06.00 italiane

J. Millman versus U. Humbert

Campo 5 (01.00 italiane)

J. Goerges versus V. Kuzmova

K. Kanepi versus B. Krejcikova (Q)

M. Cilic versus C. Moutet

P. Kohlschreiber versus M. Giron

Campo 7 (01.00 italiane)

C. McHale versus P. Martic (13)

J. Sinner versus M. Purcell (Q)

M. Gasparyan versus M. Sakkari (22)

Non prima delle 06.00 italiane

D. Schwartzman (14) versus L. Harris

Campo 10 (01.00 italiane)

M. Safwat (Q) versus G. Barrere

M. Linette versus A. Rus

A. Davidovich Fokina versus N. Gombos (Q)

Campo 11 (01.00 italiane)

S. Zheng versus A. Kalinskaya (Q)

C. Garin versus S. Travaglia

L. Mayer versus T. Paul

Campo 12 (01.00 italiane)

R. Carballes Baena versus R. Berankis

T. Zidansek versus N. Han (WC)

M. Brengle versus C. Garcia

T. Ito (WC) versus P. Gunneswaran (LL)

Campo 13 (01.00 italiane)

V. Golubic versus L. Zhu

F. Lopez versus R. Bautista Agut (9)

P. Andujar versus M. Mmoh (WC)

Non prima delle 06.00 italiane

B. Pera versus E. Rybakina (29)

Campo 14 (01.00 italiane)

D. Evans (30) versus M. McDonald

T. Sandgren versus M. Trungelliti (Q)

F. Ferro versus A. Van Uytvanck

A. Sasnovich versus G. Minnen (Q)

Campo 15 (01.00 italiane)

Y. Nishioka versus L. Djere

K. Edmund versus D. Lajovic (24)

Q. Wang (27) versus P. Parmentier (WC)

Non prima delle 06.00 italiane

N. Hibino (Q) versus S. Peng

Campo 19 (01.00 italiane)

E. Alexandrova (25) versus J. Teichmann

R. Albot versus M. Raonic (32)

H. Hurkacz (31) versus D. Novak (Q)

P. Hercog versus R. Peterson

Campo 22 (01.00 italiane)

P. Badosa versus J. Larsson (Q)

S. Cirstea versus B. Strycova (32)

Q. Halys (Q) versus F. Krajinovic

Non prima delle 06.00 italiane

B. Paire (21) versus C. Stebe

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse