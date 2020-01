Australian Open 2020: Guido Pella, chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini?

Nella notte italiana Fabio Fognini scenderà in campo per il suo match di terzo turno agli Australian Open 2020. Il ligure è reduce da due maratone contro Reilly Opelka e Jordan Thompson, imponendosi con entrambi al super tie-break del quinto set. Il nativo di Arma di Taggia affronterà l’argentino Guido Pella in uno scontro che si prospetta sicuramente avvincente, con un’altra probabile battaglia all’orizzonte per la testa di serie numero dodici.

Classe 1990, Guido Pella è esploso in maniera definitiva nella scorsa stagione, riuscendo ad entrare anche tra i primi venti del mondo, proprio in ventesima posizione della classifica (suo best ranking). Il 29enne di Bahia Blanca è professionista dal 2007, ma è andato vicinissimo al ritiro nel 2014 a causa dei risultati che non volevano proprio arrivare. Una crisi profonda, ma dalla quale l’argentino con tanto sacrificio e lavoro è riuscito ad uscirne, scalando il ranking, ma fermandosi sempre a ridosso della Top-40.

La prima finale ATP è arrivata nel 2016 sulla terra di Rio de Janeiro, perdendo una pazzesca battaglia con Pablo Cuevas. Altre tre finali perse, tra le quali quella di Umago (2018) con Marco Cecchinato. Il Brasile ritorna nuovamente nella storia di Pella, perchè a San Paolo il nativo di Bahia Blanca riesce a conquistare il suo primo ed unico titolo della carriera, battendo in finale il cileno Christian Garin.

Il risultato probabilmente più importante per Guido Pella sono i quarti di finale raggiunti lo scorso anno a Wimbledon. Un cammino davvero eccezionale e anche sorprendente da parte dell’argentino, che riuscì a sconfiggere due ottimi interpreti dell’erba come Kevin Anderson e Milos Raonic. Nei quarti di finale Pella è stato poi sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ma resta comunque il merito di aver centrato il suo miglior risultato in uno Slam.

Loading...

Loading...

Pella non aveva mai raggiunto il terzo turno in carriera agli Australian Open. L’attuale numero 25 del mondo ha sconfitto l’australiano John Patrick Smith in tre set e poi in quattro il francese Gregoire Barrere. L’argentino ha esordito nell’ATP Cup 2020, vincendo due partite tra cui quella con Marin Cilic, ma poi ha perso anche in maniera molto sorprendente con l’austriaco Dennis Novak.

Quello di stanotte poi sarà il quinto incontro tra Pella e Fognini. Il bilancio è di due vittorie a testa. Il ricordo più dolce per il ligure è certamente quello dello scontro in Coppa Davis del 2017, quando Fabio si impose al quinto set in casa dei sudamericani. La speranza è quella che Fognini possa ripetere la stessa prestazione anche questa notte.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse